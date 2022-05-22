人民网北京5月22日电 （记者杜燕飞）日前，长江水利委员会正式批复了《金沙江乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝水库2022年汛期调度运用计划》，这是金沙江下游四座梯级水库汛期调度运用计划首次联合获批，相较往年，2022年新增了金沙江下游四座梯级水库梯级联合防洪运用内容。

金沙江下游四座梯级水库2022年汛期调度运用计划获批。受访者供图

据介绍，2022年，白鹤滩水电站已具备正常度汛能力，金沙江下游四座梯级水库总防洪库容达155亿立方米，为溪洛渡-向家坝梯级水库的2.8倍，大幅提升的防洪能力，可在提高调度灵活性的同时进一步减轻川渝河段及长江中下游的防洪压力。

“三峡集团所辖长江干流六座梯级水库已形成联合调度新格局，总防洪库容达376亿立方米，占长江上游纳入联合调度范围水库总防洪库容的70%以上，可为长江流域防洪调度发挥核心作用。”三峡集团有关负责人表示，目前，金沙江下游四座梯级水库与三峡水库正在消落水位，腾空防洪库容，为汛期防洪做好充分准备。

(责编：李楠桦、吕骞)