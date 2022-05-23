人民网记者 李栋

平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。

“分拣分为两个步骤，第一步是挑选出残次菜品，将完好的菜品放入袋中；第二步是分拣称重再打包……”在蔬菜分拣流水线上，分拣工张芙熟练地向记者介绍着工作流程。“1小时内黄瓜之类的蔬菜，一般我能分拣90个包裹。”提起工作效率，带着口罩的张芙眼角上扬，让人感受到一股自豪。

时钟指向了23点，在美菜网蔬菜分拣车间里，张芙结束了一天的工作。近期，随着北京疫情防控举措的升级，保障居民的食材供应成为农产品工作的重中之重，果蔬订单量也呈现增长趋势。加班加点分拣果蔬保障北京市场供应已成了她工作的常态，这也是疫情期间农产品保供人员的一个缩影。

张芙正在分拣到库的大白菜。受访者供图

“忙的时候，3小时我要分拣2000斤蔬菜。”原本负责仓库出入库单、食品许可证、核酸检测等工作的张芙自愿调岗去支援蔬菜分拣工作，劳动强度大而且加班是家常便饭。“已经连续几个周末和同事一起在岗位上度过的了。”张芙说。

“分拣车间里，有些同事都比较年轻，下雨降温还要提醒他们多穿衣服。现在正是用人的时候，大家会相互照顾，避免生病误工。”张芙说，这段时间分拣量大需要加班，自己会多工作一会儿，多分拣一个订单就能为早日战胜疫情多提供一份保障。

张芙在核对发货信息。受访者供图

工作结束，张芙不时地拿出手机瞅一眼，“现在心里最挂念的是在老家准备中考的儿子和快80岁的奶奶。”回家路上，张芙说，因为不放心就在家里装了视频探头，有空时就用手机远程看看。最近工作太忙，和孩子交流的时间也少了，下班时孩子都已经睡着了。

谈到是否后悔申请调岗来做蔬菜分拣时，张芙笑着说：“我从没觉得自己被如此需要过，多分拣一个订单就能多为一个家庭提供物资保障，保供就是保信心嘛。”

“随着疫情点状散发，我们增加了食材储备量，针对生鲜食材，从上游增大供给保障用户需求。”美菜网北京地区负责人郭亚成向记者介绍，近期单日向北京市场调拨数蔬菜达十万斤，并在京津冀及山东区域安排供应商储备2天左右的库存。同时，在源头产地、交易集散地安排专员值班，保障北京市场蔬果的稳定供应。“疫情总会过去，但保供的责任我们会一直担负下去。”郭亚成说。

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