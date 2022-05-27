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两部门联合发布冬小麦干热风灾害风险预警 专家解读为何要防范干热风

2022年05月27日08:11 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者杨虞波罗）日前，中国气象局和农业农村部联合发布冬小麦干热风灾害风险预警，这是两部门首次联合发布农业气象灾害风险预警。

国家气象中心生态和农业气象室正研级高级工程师郭安红介绍，26日至28日，河北、河南、山东等地大部地区日最高气温在30℃以上，局地达35℃以上，部分地区土壤墒情偏差，且空气相对湿度较低，风速在每秒3米以上。

根据干热风灾害风险预警服务指标，两部门判断出河北中部和南部、北京南部、天津、山东大部、河南北部冬麦区有干热风灾害风险，可能影响小麦灌浆乳熟，联合建议上述地区采取叶面喷水、喷施叶面肥等措施减轻影响。

26日，山东、河南两省气象局和省农业农村厅，河北省气象科学研究所和省农业技术推广总站陆续联合发布冬小麦干热风灾害风险预警，并提供针对性建议。

据国家气象中心生态和农业气象室副主任李森介绍，春夏之交，我国内陆地区气候炎热，雨水稀少，增温强烈，气压迅速降低，形成了一个势力很强的大陆热低压，高空一般受自西向东移动的大陆高压脊控制，在热低压周围，气压梯度随着气团温度的升高而增大，干热的气流就围着热低压旋转起来，形成一股又干又热的风，这就是干热风。

干热风可分为高温低湿型、雨后青枯型和旱风型，尽管各地形成干热风的成因不同，但干热风会对当地小麦、棉花、蔬菜等农作物造成危害。冬小麦受害最为严重，对春小麦及棉花的危害仅见于西北地区。

李森表示，应对干热风首先要在麦收前两周至三周灌浆期浇好灌浆水和麦黄水，可降低麦田近地表气温，提高田间湿度，延长灌浆期，增加粒重；其次要做好“一喷三防”工作，在小麦齐穗至扬花灌浆期使用杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂、微肥等混配剂喷雾，可以起到防病虫害、防干热风、防早衰、增加粒重的作用。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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