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世界首座高铁、公路平层并行大桥，顺利合龙！

2022年05月31日15:58 | 来源：人民网
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宜宾临港公铁两用长江大桥。中国铁路成都局供图

人民网北京5月31日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，5月31日，宜宾临港公铁两用长江大桥顺利合龙，为全线按期贯通迈出了坚实一步。

宜宾临港公铁两用长江大桥位于四川省宜宾市东部，连接三江新区与叙州区，全长约1742米，桥面宽约64米，主跨522米，在同类型桥梁中，其宽度和跨度均排名世界第一。

宜宾临港公铁两用长江大桥。中国铁路成都局供图

大桥设计为中间4线时速300公里的高速铁路，两侧为双向6车道城市快速路，最外侧铺设人行道、非机动车道。建成后，它将创造3个世界第一：世界首座采用公路和高速铁路平层布置的桥梁、世界最宽和跨径最大的公铁两用钢箱梁斜拉桥。

为安全优质高效地完成大桥建设任务，项目团队先后破解了长江上游体量最大的深水嵌岩基础、超高超大索塔施工、超大超宽超重钢箱梁吊装三大技术难题。他们坚持以创新驱动引领大桥高质量建设，在技术工艺和管理上进行创新攻坚，多项关键技术取得重大突破，填补了国内相关桥梁领域的技术空白。同时，他们首创的“八爪鱼”浇筑，打破传统单点浇筑方式，极大提高了下料准度、施工效率与浇筑质量；塔区钢箱梁与索塔同步施工，合理规划施工顺序，提前进行主桥钢梁架设，实现了索塔施工与主桥钢梁架设同步推进，将大桥建设工期缩短约4个月。

宜宾临港公铁两用长江大桥。中国铁路成都局供图

宜宾临港公铁两用长江大桥。中国铁路成都局供图

宜宾临港公铁两用长江大桥通车运营后，将呈现高铁、汽车同层通行的壮观场景，有效缓解长江南北两岸通行压力，并借助蓉昆、渝昆高铁，进一步推动川南城市群融入成渝地区双城经济圈。

宜宾临港公铁两用长江大桥。中国铁路成都局供图

(责编：王连香、吕骞)

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