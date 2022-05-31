人民网北京5月31日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部、税务总局31日发布公告，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

公告明确，乘用车是指在设计、制造和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位的汽车；公告所称单车价格，以车辆购置税应税车辆的计税价格为准。

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