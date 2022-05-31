人民网北京5月31日电 （记者申佳平）“‘白名单’制度只是阶段性的应急之举，目标是全面实现复工达产。”在国家发展改革委今日召开的新闻发布会上，工业和信息化部副部长徐晓兰表示，目前，纳入部级“白名单”的企业1722家，其中“专精特新”企业447家、外资合资企业214家；纳入省级“白名单”的企业2.08万家。

“工业经济是国民经济的主体和增长引擎，产业链供应链是经济的筋骨血脉。”徐晓兰透露，面对疫情带来的困难挑战，工业和信息化部把畅通产业链供应链作为首要任务，立即建立防疫医疗物资、居民生活必需物资、农业生产重要物资、战略性产业关键物资四大领域重点产业链供应链企业“白名单”制度并实行动态调整，搭建汽车、集成电路等重点产业链供应链协调平台，聚焦长三角等重点区域，推动关键节点企业复工复产，以点带链促进产业链畅通，以链带面促进工业经济平稳运行。

她表示，在各方共同努力下，产业链供应链保通保畅工作取得积极进展，全国工信系统协调解决企业问题诉求4.3万多个，重点地区、重点行业复工达产步伐明显加快，有关数据显示工业经济呈现企稳向好的迹象。

“总的看，我国工业产业门类齐全、配套体系完整，韧性和抗冲击能力强，应对不稳定不确定因素的回旋余地大，长期向好的基本面没有改变，恢复发展的总体态势没有改变。”她指出，在当前决定今年经济走势的关键节点，国务院出台6方面33条稳经济一揽子措施，对优化复工达产政策、促进投资消费等作出具体部署。工业和信息化部将高效统筹疫情防控和经济社会发展，以推动落实稳经济一揽子措施为契机，坚定信心、下定决心、锚定恒心，扎实做好防疫情、促畅通、保主体、扩需求、稳预期各项工作，全力提振工业经济企稳回升，为稳住经济大盘提供坚实支撑。

一是全力保障重点产业链供应链畅通稳定。根据疫情变化情况，聚焦产业链供应链堵点卡点，动态调整部级“白名单”企业范围，推动加快省级“白名单”企业区域互认，并强化上下游衔接服务。还将采取点对点、一对一、短平快等方式，帮助重点产业链供应链龙头企业和关键节点企业解决实际问题，确保长三角、珠三角、京津冀等重点区域稳定生产、增产扩产。

二是以更大力度抓政策措施落地见效。加强统筹协调、明确职责分工、健全工作机制，把各项政策举措解读好、宣贯好、落实好，形成政策叠加放大效应，确保企业应享尽享。特别是近期将加大工作力度，推动政策靠前发力、精准加力，6月底前要形成实效。前期工业和信息化部已经印发《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》，组织开展大中小企业融通创新“携手行动”、防范和化解拖欠中小企业账款等专项行动，本周将印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，6月底前将会同人民银行、银保监会印发《关于加强产融对接支持专精特新中小企业高质量发展的通知》、出台《统筹疫情防控和制造业企业生产工作指南》、启动实施消费品工业数字“三品”行动方案（2022-2025年）等。

三是着力扩大投资和消费。加快实施制造业“十四五”规划重大工程和项目、重点领域节能降碳重大技术改造项目，引导基础电信企业适度超前部署5G基站、大数据、工业互联网等新型基础设施建设，推进重大外资项目落地实施，力争早开工、早投产、早见效，形成更多实物工作量。充分挖掘汽车消费、信息消费、绿色消费潜力，培育信息消费示范城市和示范项目，加快5G、工业互联网与垂直行业的融合应用。今日，工业和信息化部联合有关部门印发通知，正式开展新一轮新能源汽车下乡活动，后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动，进一步促进大宗商品消费。

“我们有信心、有决心、有恒心，全力以赴推动工业经济企稳回升。”徐晓兰说。

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