人民网记者 申佳平

图片来源：工业和信息化部官网

优质中小企业创新能力强、成长性好，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的基础力量。为进一步提升优质中小企业梯度培育工作的系统化、规范化和精准化水平，工业和信息化部近日印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（以下简称《办法》）。

工业和信息化部中小企业局相关负责人表示，《“十四五”促进中小企业发展规划》中，将优质中小企业培育工程列为九大工程之首。目前，已累计培育“小巨人”企业4762家，带动各省培育专精特新中小企业4.8万多家。目前来看，培育工作取得一定成效，受到社会广泛关注，但也面临标准不统一、服务不精准、发展不平衡等问题。

“一棵幼苗成长为参天大树不可能一蹴而就。”该负责人表示，开展优质企业梯度培育工作，绝不仅仅是认定一批优质企业，更重要的是通过培育服务、引导带动，引领广大中小企业坚持走专精特新发展道路，实现高质量发展。”

如何认定？

三个梯度相互衔接 对“偏科”企业设置直通车

该负责人介绍，《办法》不仅对评价认定工作进行规范，更对培育管理提出了系统性要求。优质中小企业的三个梯度，层次分明、相互衔接，既有利于不同层次的企业看清差距和不足，明确努力方向，也有助于各级中小企业主管部门提高服务的针对性、精准性和满意度。

具体来看，《办法》明确了创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业的评价或认定标准，以附件形式发布。其中，创新型中小企业评价标准包括创新能力、成长性、专业化三类6个指标，满分100分，企业得分达到60分以上即符合创新型中小企业标准。考虑创新型中小企业是优质企业培育的广泛基础，标准设置不宜过高。专精特新中小企业认定标准包括从事特定细分市场年限、研发费用总额、研发强度、营业收入等基本条件，并从专、精、特、新四方面设置13个指标进行综合评分，满分100分，企业得分达到60分以上即符合专精特新中小企业标准。考虑到各地企业发展水平差异，在坚持全国统一标准的基础上，留有15分“特色指标”由各省结合本地特色进行设置，既确保企业水平总体上大致相当，又鼓励地方结合实际创造性开展工作。专精特新“小巨人”企业认定标准围绕专、精、特、新以及产业链配套、主导产品共六个方面，分别提出定量和定性指标，考虑“小巨人”企业是优质中小企业的排头兵，被认定企业需满足全部指标要求。

值得注意的是，为避免一些创新能力突出、产业链作用突出的企业，因为“偏科”无法通过，《办法》通过设置直通车的方式，对这类企业进行了适度倾斜。

该负责人进一步解释称，创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业是优质中小企业培育的三个层次，三者相互衔接、共同构成梯度培育体系。创新型中小企业具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量，培育目标是100万家左右。专精特新中小企业实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强，质量效益好，是优质中小企业的中坚力量，培育目标是10万家左右。专精特新“小巨人”企业位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量，培育目标是1万家左右。

“三类企业代表了优质中小企业发展的不同阶段，在评价或认定标准的设置上，也体现了这一思路。”该负责人表示，希望初创中小企业能够沿着这样一个梯度去发展，脚踏实地、聚焦主业、砥砺奋进、开拓创新；希望经过若干年的持续培育，这些优质中小企业里能够有一大批企业成长为国内国际知名企业，为我国的经济社会发展做出更大贡献。

谁能申报？

所有企业均可申报 制造业等企业属鼓励重点

据了解，工业和信息化部鼓励各类中小企业创新发展，所有在中华人民共和国境内工商注册登记、具有独立法人资格，符合《中小企业划型标准规定》的企业，不区分所有制，都可以申报。

但要注意，作为优质中小企业还必须满足一些基本要求，比如：未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类，近三年未发生过重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为，等等。

工业和信息化部中小企业局相关负责人还透露，在产业导向上，培育工作以制造业企业、制造业和信息化相融合的企业为主，突出产业链属性，重点鼓励位于产业链供应链关键环节及核心领域的企业，有一些比如住宿餐饮、批发零售、房地产、娱乐业等，暂不列为培育对象。同时也会加强动态管理，如果发现已被认定的企业有严重违法违规行为或数据造假的，坚决取消认定。

此外，该负责人指出，优质中小企业评价和申请，坚持企业自愿、公开透明的原则开展。

创新型中小企业评价，由企业按属地原则自愿登录优质中小企业梯度培育平台（将于2022年8月1日文件正式实施前开放）参与自评，省级中小企业主管部门根据评价标准组织对企业自评信息、相关佐证材料进行审核、实地抽查和公示。公示无异议的，由省级中小企业主管部门公告为创新型中小企业。

专精特新中小企业认定，由创新型中小企业按属地原则自愿提出申请，省级中小企业主管部门根据认定标准，对企业申请材料和相关佐证材料进行审核、实地抽查和公示。公示无异议的，由省级中小企业主管部门认定为专精特新中小企业。

专精特新“小巨人”企业认定，由专精特新中小企业按属地原则自愿提出申请，省级中小企业主管部门根据认定标准，对企业申请材料和相关佐证材料进行初审和实地抽查，并向工业和信息化部推荐，工业和信息化部组织对被推荐企业进行审核、抽查和公示。公示无异议的，由工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。

各省级中小企业主管部门将就创新型中小企业评价和专精特新中小企业认定工作出台实施细则，具体参与评价和申请的流程请以省级中小企业主管部门出台的实施细则为准。工业和信息化部每年将印发开展专精特新“小巨人”企业认定工作的通知，具体申请流程可关注通知，2022年专精特新“小巨人”企业认定工作将于6月上中旬启动。

“特别强调的是，我部不委托任何机构开展创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业评价认定相关的培训、咨询、辅助申报工作。”该负责人强调，企业只需按要求如实填报提交相关材料即可，不收取任何费用，也没有任何特殊捷径。

如何培育？

企业增强内生动力 形成培育工作合力

“企业发展的关键是企业自身。优质中小企业梯度培育工作以内因为主、外因为辅。”工业和信息化部中小企业局相关负责人指出，其核心还是依靠企业不断增强内生动力，坚持走“专精特新”发展道路，政府和社会力量做好优化发展环境、加强服务支持等工作，共同形成培育工作合力。

具体来看，在培育工作中，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持有效市场和有为政府相结合，坚持分层分类分级指导，坚持动态管理和精准服务，需要政府、社会、市场三方共同发力。

各级中小企业主管部门针对本地区不同发展阶段、不同类型中小企业的特点和需求，以政策引领、企业自愿、培育促进、公开透明为原则，健全优质中小企业梯度培育体系，制定分层分类的扶持政策，完善服务体系建设，维护企业合法权益，不断优化中小企业发展环境。相关事业单位、社会组织等发挥自身优势，在政策宣传、技术服务、法律援助等方面，积极为中小企业提供公益性服务。市场化服务机构是专业化服务的主力，按梯度培育优质中小企业，有助于提升市场化服务的精准性，提高企业的获得感。也希望各类市场化服务机构，在坚持市场化规则基础上，能够理性务实、深入细致地支持这些优质中小企业，陪伴企业共同成长。

“优质中小企业培育工作，重点在‘培育’二字，培育的功夫下准了、下足了，优质中小企业自然会更多涌现出来。”工业和信息化部中小企业局相关负责人指出，将会同相关部门着力构建政府公共服务、市场化服务、公益性服务协同促进的服务体系，引导各类服务机构加大对优质中小企业的服务帮扶力度，通过搭建创新成果对接、大中小企业融通创新、创新创业大赛等平台，汇聚服务资源，创新服务方式，为中小企业提供全周期、全方位、多层次的服务。还将会同有关部门持续加大对优质中小企业的支持力度，激发涌现一大批专精特新中小企业。

(责编：申佳平、吕骞)