人民网北京6月2日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部印发《关于进一步做好道路运输安全生产专项整治巩固提升阶段有关工作的通知》，部署各地抓细抓实道路运输安全生产专项整治巩固提升阶段六方面重点工作。

一是紧盯松劲倾向，进一步筑牢安全生产思想防线。深入分析新冠肺炎疫情对道路运输行业的深远影响，准确把握新形势新变化，清醒认识问题不足，认真履行安全生产监管职责，结合交通运输安全生产强化年、大检查工作安排，集中攻坚解决一批影响道路运输安全发展的瓶颈问题。

二是紧盯重点环节，进一步抓好风险防范化解工作。建立风险管控清单和隐患排查治理清单，实施分类分级销号管理，能立行立改的尽快组织整改，暂不具备条件整改的明确整改期限、实施挂牌督办，拒不整改或整改后仍不具备安全运营条件的依法依规严肃查处。加强对风险隐患排查治理情况的监督检查和动态跟踪，坚决防止问题反弹。

三是紧盯重点领域，进一步夯实安全生产工作基础。聚焦强化危险货物运输全过程管控，加快推进常压液体危险货物罐车治理，深入推进危险货物道路运输电子运单普及应用。聚焦消除道路客运安全隐患，鼓励发展高品质、定制化、多元化的中短途运输服务，夯实道路客运安全生产基础。聚焦提升车辆本质安全水平，严格执行道路运输车辆达标核查制度，督促经营者加强车辆维护管理，严防车辆“带病”运行。

四是紧盯重点岗位，进一步压紧压实各方安全责任。压紧压实行业监管责任，细化完善道路运输安全监管责任清单和履职行为规范。压紧压实企业主体责任，提升企业安全生产工作标准化、制度化、规范化水平。压紧压实人员岗位责任，发挥好“关键少数”的带动作用，提升全员安全素质。

五是紧盯重点任务，进一步完善安全生产长效机制。聚焦安全生产专项整治三年行动巩固提升阶段重点任务，深入挖掘梳理专项整治工作典型经验做法，及时上升为行业安全生产制度和长效监管机制。深化部门协同，加快推进道路运输相关信息资源共享共用，提高综合治理水平。

六是紧盯重点时段，进一步织密安全生产防护网络。全力强化端午、暑期等重点时段运输保障，加强运力调配和指挥调度，优化运输组织管理。督促指导运输企业严格落实防汛、防台风各项措施，坚决防止冒险作业、涉险运营。全力做好舆情监测和信息报送，妥善高效处理好各类突发事件。

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