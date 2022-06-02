铁路部门多措并举助力稳住经济大盘。受访方供图

人民网北京6月2日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，近日，国铁集团党组召开电视电话会议，对铁路迅速贯彻落实党中央、国务院决策部署和《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》进行动员部署。

国铁集团董事长、党组书记陆东福表示，国铁集团结合铁路实际，深入分析形势任务，明确提出了“四保”目标任务，即“保安全防疫、运输畅通，保建设投资、新线投产，保货运增量、客运补欠，保职工收入、队伍稳定”，并研究制定了配套措施和实施意见，为稳住经济大盘担当作为，奋力推进铁路高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

陆东福进一步指出，保安全防疫、运输畅通，就是要坚持安全第一不动摇，深入开展安全生产大检查和“守底线、补缺陷、除隐患、防风险”安全专项整治行动，压紧压实安全生产责任，确保高铁和旅客列车安全万无一失，坚决守住政治红线和职业底线；坚决服从疫情防控大局，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，从严从紧做好铁路疫情防控工作，确保铁路不出现规模性疫情，确保铁路运输特别是路网干线安全畅通。

保建设投资、新线投产，就是要充分发挥铁路建设投资的拉动作用，以联网、补网、强链为重点，突出补短板、强弱项、重配套，坚持保开通、保在建、保开工，加强施工组织，稳定铁路投资规模，确保上半年完成计划投资进度要求，确保完成全年铁路固定资产投资计划和相应实物工作量，确保依法依规高质量开通新线3300公里左右。

保货运增量、客运补欠，就是要统筹疫情防控和运输市场需求，强化铁路在综合交通运输体系中的骨干作用，充分发挥全国铁路一张网和运输调度集中统一指挥优势，精准高效组织铁路客货运输，尽最大努力实现货运增量，努力弥补客运亏欠，确保全年货物发送量达到39亿吨左右、同比增长5.0%左右，后7个月旅客发送量恢复到去年同期水平。

保职工收入、队伍稳定，就是在确保安全稳定的前提下，动态优化劳动组织，合理调配利用人力资源，坚持工效挂钩，确保职工工资总额稳定和适度增长，更好地激励干部职工立足岗位、履职尽责、多作贡献；坚持以做好党的二十大信访稳定工作为主线，加强职工思想政治工作，压实信访稳定工作责任，确保铁路职工队伍稳定、大局稳定。

陆东福指出，围绕实现“四保”目标任务，国铁集团将采取以下措施：一是毫不松懈抓好铁路安全生产和疫情防控工作，坚决确保铁路运输特别是路网干线安全畅通。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产大检查，抓好各项安全生产措施的贯彻落实。坚持分工负责、分类推进，稳步扎实推进安全专项整治工程任务。集中精力抓好防洪防汛等现实安全工作，全面筑牢人防、物防、技防“三位一体”安全防线，有效管控各种安全风险。坚定不移执行“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，抓紧抓实抓细站车疫情防控、铁路口岸防控、职工健康防护工作。

二是坚决完成铁路建设投资和新线投产任务，为稳住经济大盘多作贡献。把联网、补网、强链作为建设的重点，用好国家支持政策，不失时机地展开铁路建设债券发行工作，坚决完成年度铁路投资任务。坚持科学施工、安全施工、绿色施工，高质量推进川藏铁路建设，推动东西两段全面形成持续生产能力、中间段重点工程达产稳产。坚持保开通、保在建、保开工，确保一批新线依法安全高质量开通，已批可研项目年内能开尽开、应开尽开，启动西部铁路补网重大项目前期工作。

三是坚持客货运输与多元经营并举、开源与节流并重，最大限度降低疫情对铁路经营造成的冲击和不利影响。继续打好货运大会战攻坚战，确保电煤等关系国计民生的重点物资应运尽运，维护中欧班列稳定运行，统筹推动西部陆海新通道班列运量持续增长，发挥中老铁路战略通道作用。不失时机推进客运补欠，建立完善市场响应机制，及时采取恢复列车开行、延长车票预售期等措施，精准满足旅客出行需求。充分发挥铁路市场优势、资源优势、行业优势，推动铁路多元经营高质量发展。严格全面预算管理，坚持以收定支、收支弹挂，两级机关带头过“紧日子”，千方百计节支降耗。积极主动争取国家、地方政府各项助企纾困政策支持，确保应享尽享。

四是深化企业与职工命运共同体建设，努力实现好维护好发展好职工群众根本利益，激发广大干部职工的积极性主动性创造性。坚持工效挂钩，稳定职工工资总额适度增长预期，加大工资分配向运输一线生产岗位和苦脏累险岗位的倾斜力度。用心用情关心职工生产生活，着力解决一线职工的急难愁盼问题。加强职工思想教育、典型引领，充分调动干部职工落实“四保”目标任务的积极性。

(责编：杨虞波罗、吕骞)