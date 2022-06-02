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生产清洁电能超265亿千瓦时 白鹤滩水电站百万千瓦机组投产过半

2022年06月02日15:21 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，白鹤滩水电站5号机组日前已顺利通过72小时试运行，正式投产发电。这是白鹤滩水电站投产发电的第8台机组，标志着白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组已投产过半。截至目前，已投运机组累计生产清洁电能超过265亿千瓦时，后续机组调试工作正在有序进行。

白鹤滩水电站5号机组投产发电。受访者供图

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游干流河道，是实施“西电东送”的国家重大工程，共安装16台我国自主研制、全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，总装机容量1600万千瓦。

据介绍，白鹤滩水电站的电能将分别通过“白鹤滩-江苏”“白鹤滩-浙江”两座±800千伏特高压直流输电工程外送，为江苏、浙江两省经济社会发展提供电力支撑，提高该区域的清洁能源比重，促进能源结构转型。

白鹤滩水电站。受访者供图

据了解，白鹤滩水电站电站全面建成投产后，将成为仅次于三峡电站的世界第二大水电站，多年平均发电量可达624.43亿千瓦时，能够满足约7500万人一年的生活用电需求，可替代标准煤约1968万吨，减排二氧化碳约5200万吨。

目前，三峡集团在长江干流建成的水电机组已达到110台，世界最大清洁能源走廊基本建成，总装机容量达7169.5万千瓦，相当于三个三峡电站装机容量。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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