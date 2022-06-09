夜空下的中国天眼FAST和美国甚大天文阵列望远镜（非实景图）。中国科学院国家天文台供图

人民网北京6月9日电 （记者赵竹青）快速射电暴（FRB）是宇宙中一类神秘的爆发现象，在1毫秒的时间内释放出太阳大约一整年才能辐射出的能量。记者从中国科学院获悉，近日，凭借中国天眼FAST优秀的观天能力，中国科学院国家天文台李菂研究员领导的国际团队率先发现了首例持续活跃快速射电暴（FRB 20190520B）。

快速射电暴当前已成为天文学最新研究热点之一。天文学界2007年首次确定了它的存在，2016年探测到第一例重复爆发的快速射电暴，打破了人们对它的传统认知。目前，全球已公布了近五百例快速射电暴，仅不到10例有活跃爆发（即在其窗口期内频繁爆发）。此前并未发现存在持续活跃的重复快速射电暴。

李菂介绍，该发现揭示了活跃重复暴周边的复杂环境有类似超亮超新星爆炸的特征，为构建快速射电暴的演化模型、理解这一剧烈的宇宙神秘现象打下了基础。该成果于北京时间2022年6月9日在国际学术期刊《自然》杂志发表。

本研究发现的初步结果公布后，引起了国际天文界的广泛关注，这一重要发现已经催生数篇创新模型文章，例如散射时标模型、超新星爆炸解释等。

“FAST的持续观测，特别是执行‘快速射电暴巡天’优先重大项目，有望建立全新的快速射电暴演化图景。”李菂表示。

快速射电暴领域创始人邓肯·洛里默对此评价说：“基于FRB 20190520B这些特征及其持续射电源的存在，我认为快速射电暴可能有不同的分类。随着快速射电暴样本的持续增长，预计未来几年内，我们能够拨开快速射电暴神秘的面纱。”

据了解，FAST“多科学目标同时巡天（CRAFTS）”优先重大项目迄今已经发现至少6例新的快速射电暴，正在为揭示宇宙中这一神秘现象的机制、推进天文学这一全新领域的研究做出独特的贡献。

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