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中国信通院推出手机号“一键解绑” 功能 覆盖多款常用APP

2022年06月08日19:53 | 来源：人民网
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中国信息通信研究院旗下微信公众号“一号通查”截图。

人民网北京6月8日电 （记者申佳平）你知道自己的手机号绑定了哪些APP吗？有办法统一解绑吗？据中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）消息，其旗下微信公众号“一号通查”推出手机号“一键解绑”服务，可解除本人持有号码前（即号码注销重启前）号码注册绑定的互联网账号关联关系（本人持有号码期间绑定的互联网账号不受影响），覆盖微博、淘宝、抖音、今日头条、美团、大众点评、小米生态等互联网应用。

同时，“一键通查”还上线了手机号“一键查询”服务，用户可以查询手机号注册的互联网账户情况。

中国信息通信研究院旗下微信公众号“一号通查”截图。

据了解，“一号通查”面向用户提供号码标记查询、误标记查询、号码绑定互联网账号处理等一站式服务。“一键通查”介绍，中国电信、中国移动、中国联通在网手机用户（不含2021年前携号转入用户）可申请使用相关服务。未经持有号码人授权，则无法使用相关服务。

中国信息通信研究院旗下微信公众号“一号通查”截图。

(责编：申佳平、高雷)

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