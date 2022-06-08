人民网北京6月8日电（焦磊）6月1日，由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）主办的“我的进博故事”全球征集特别策划活动正式启动。作为“进博故事”年度主题宣传的“重头戏”，该活动在“进博人”中引发广泛关注。

迈入第五个年头的进博会为何要面向全球征集“我的进博故事”？“进博人”在历届进博会上都有哪些精彩动人的台前幕后故事？各类全球首发首秀首展的商品和服务，又给中国普通百姓的生活带来了哪些变化？在第五届进博会倒计时150天之际，就公众普遍关注的问题，主办方相关负责人介绍了情况。

问：今年将举办第五届进博会，请问主办方为何会想到启动“我的进博故事”全球征集特别策划？

主办方相关负责人：从2018年起，中国开始举办中国国际进口博览会。5年来，作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，推动中国与世界市场相通、产业相融、创新相促、规则相联，成为构建新发展格局的窗口、高水平开放的载体、多边主义的舞台，展示了中国扩大高水平对外开放的信心和决心，赢得了海内外广泛赞誉。

5年来，进博会助力中国经济高质量发展，推动国家战略“行稳致远”；见证中国高举多边主义大旗，成为我国重要主场外交平台；凝聚全球开放合作共识，为国际社会提供重要的国际公共产品。

5年来，在进博会这一全球舞台的台前幕后，有太多值得书写、记录、呈现的生动鲜活的“进博故事”。不论是参展参会方，还是主办承办方，亦或是其他曾以各种身份参与、体验、见证进博会或切身感受到进博会对工作或生活带来变化的个人或机构，我们都是进博人，都有属于自己的“进博故事”。

在进博会5周年之际，我们于6月1日正式启动了“我的进博故事”全球征集特别策划。作为“进博故事”年度主题宣传系列活动的“重头戏”，希望借此给所有“进博人”提供一个窗口和平台来讲述自己的故事。接下来，我们还将通过组织公开课、研讨会等方式，展现进博会5年来取得的成就，与各方一同讲好开放、合作、创新、共赢的“进博故事”。

问：您刚才提到了“我们都是进博人”的概念，他们主要涵盖哪些领域，对进博会成功举办发挥了哪些作用？

主办方相关负责人：5年来，随着历届进博会的成功举办，参与相关工作的“进博人”来源广泛、数不胜数。他们既来自于主办和承办单位，也来自于进博会组委会各成员单位，各省区市和相关国际组织，还来自于进博会的各参与方，包括国家展参展国（地区）、参展企业、采购商、虹桥论坛会员企业、各大媒体、重要支持单位和保障部门等。另外，为进博会“越办越好”建言献策的社会各界人士，热情关注进博会的各地民众，以及参与志愿者服务的“小叶子”们都是“进博人”。正是因为这些进博人的全力以赴、积极参与和无私奉献，才成就了一届又一届成功的进博会。他们一定有着各种精彩动人的台前幕后故事，希望他们积极参与此次活动，大声讲出自己的进博故事。

问：我们注意到征集启事中专门提到要讲述“给工作或生活带来的变化”，您认为五年来，进博会给我们普通百姓的生活带来了哪些变化？

主办方相关负责人：自首届以来，进博会已经深刻改变了很多人的工作和生活，哪怕是从未走入进博会现场的普通百姓，一样能够感受到进博会对自己生活带来的变化。

前四届进博会参展企业共发布新产品新技术新服务超1500项，累计意向成交额达2700多亿美元。进博会的展台上不仅有硬币大小的心脏起搏器、会打乒乓球的机器人等高精尖产品及国际先进技术，也有叙利亚的大马士革玫瑰精油、巴基斯坦的喜马拉雅盐灯、秘鲁的羊驼玩偶等来自不同国家的特色优质产品。这些曾在展台上被聚光灯、闪光灯不断照亮的“高光”展品，通过进博会的平台成功进入中国市场，出现在关乎生命健康的手术台上，国内企业的工厂车间里，西部小县城的超市货架上……通过“展品变商品”，这些“高精尖”或“小而美”的展品，源源不断走出四叶草，助推国内消费结构转型升级，促进国内产业创新发展，走进普通百姓的家庭，在不经意间深刻改变了无数人的生活。

我们深知，这一个个瞬间，一次次改变，凝结在无数“进博人”的记忆当中，构成了一个个精彩动人的“进博故事”。在今后几个月的征集活动中，我们将会陆续以文字和视频的形式呈现其中的最为精彩的内容。

问：为了开展此次征集，主办单位做了哪些工作？全球征集6月1日启动后，目前参展企业、社会各方的反响如何？

主办方相关负责人：作为主办单位，我们在承办媒体、支持媒体和支持企业的大力协助下，经过数月前期筹划，已经于6月1日起，通过进博会官方平台、数十家新闻媒体、主要新媒体平台以及海外社交媒体平台，向全球发出了征集启事。人民网、新华社客户端、央视网、中国新闻网、中国日报、新民晚报、上观网、澎湃新闻等媒体刊载启事。据不完全统计，本次活动在各平台累计曝光量近6000万次，微博话题#我的进博故事#累计阅读量超过75万次，抖音话题#我的进博故事登上热搜榜单。征集启事一经发出，参展商、采购商、志愿者等社会各界纷纷通过邮件、电话等方式与我们联系，大家参与热情高涨，活动反响积极。

考虑到不同参与主体的媒介使用习惯和创作方式的差异，此次征集活动分别以征文和视频线索征集的方式开展，优秀的投稿作品或视频线索均有机会在进博会官方平台和有关媒体上正式发表。除此之外，我们还将邀请相关领域专家，根据投稿作品的主题立意、内容价值、文字水准等，开展评选工作，视情评出本次活动的优秀作品并授予证书。后续，我们还计划将优秀征文作品编入同名图书，将优秀视频作品剪辑成片，在一些重要场合推出。在此，我们也再次向各方发出诚挚的邀请，欢迎将属于您的进博故事分享给我们。

问：在进博会倒计时150天之际，除了“我的进博故事”征集活动本身，您能介绍一下第五届进博会的相关筹备情况吗？

主办方相关负责人：目前，第五届进博会筹备进展顺利。我们正朝着进博会“不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”的目标开展各项筹备工作。

一是企业商业展方面，展商参展报名签约积极踊跃，签约面积已超规划面积的75%，世界500强和行业龙头企业数量已经超过250家。特别值得关注的是，第五届进博会于近日发布公告，对符合条件的企业商业展参展企业给予特别支持措施，并将报名截止日期延长至7月31日。这是进博会同广大参展企业同向同行、共克时艰的创新务实举措，展现了进博会张开怀抱欢迎更多企业分享中国市场的真诚态度。

二是国家综合展为参展国搭建线上展示平台，多形式灵活展示参展国综合形象，推介贸易投资产业等领域有关情况，目前已有多国确认参展。

三是虹桥论坛正围绕“全球开放”核心主题和国际公共产品定位有序组织筹办，将邀请全球政商学界嘉宾展开高端对话讨论，并将在去年基础上继续发布《世界开放报告2022》和世界开放指数。

第五届进博会已正式接受专业观众报名和配套活动申办，人文交流活动、现场服务保障等其他工作正在按计划推进。我们衷心欢迎并邀请国内外各界积极关注、支持和参与第五届进博会，为全球开放合作汇聚“正能量”，“让开放的春风温暖世界”。

(责编：赵竹青、高雷)