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民航局向多个航班发出熔断指令

2022年06月08日18:48 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，6月7日，民航局向国航CA124等多个航班发出熔断指令。

据民航局相关负责人介绍，5月26日入境的国航CA124航班（首尔至大连）确诊新冠肺炎旅客5例；厦门航MF812航班（阿姆斯特丹至厦门）确诊新冠肺炎旅客5例。自6月13日起，分别暂停上述2个航班运行2班。6月1日入境的国航CA946航班（卡拉奇至郑州）确诊新冠肺炎旅客11例；自6月27日起，继续暂停该航班运行4班。熔断的航班量均不得用于其他航线。

外航方面，5月26日入境的韩国首尔航空RS831航班（首尔至烟台）确诊新冠肺炎旅客5例；5月26日入境的沙特阿拉伯航空公司SV884航班（利雅得至广州）确诊新冠肺炎旅客6例；5月27日入境的意大利勒奥斯航空公司NO946航班（米兰至天津）确诊新冠肺炎旅客5例；5月27日入境的加拿大航空公司AC027航班（多伦多至上海）确诊新冠肺炎旅客5例。自6月13日起，分别暂停上述4个航班运行2班。熔断的航班量均不得用于其他航线。

民航局要求，各航空公司要在当地使领馆指导下，做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

(责编：赵竹青、高雷)

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