王绍绍 实习生李皓

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》（以下简称《规划》），为“十四五”时期加快构建现代能源体系、推动能源高质量发展提供行动纲领。其中指出，要着力增强能源供应链安全性和稳定性，着力推动能源生产消费方式绿色低碳变革，着力提升能源产业链现代化水平，推动能源高质量发展。

“能源是经济社会发展的基础和动力，《规划》结合国家经济建设需求和现代能源体系的现状和发展需求，具有现实意义和前瞻性。”中国石油大学（华东）化学化工学院原院长、教授委员会主任刘晨光在接受人民网财经采访时表示，当下要结合国内外发展形势，科学有序推进能源绿色低碳转型，加快能源核心技术攻关，优化能源布局，推动能源产业高质量发展。

如何实现能源结构绿色低碳转型？

“十四五”是实现碳达峰关键期、推进碳中和起步期。根据《规划》提出的主要目标，到 2025 年，非化石能源消费比重提高到 20%左右，非化石能源发电量比重达到 39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到 30%左右。

“能源活动是碳排放的主要来源，能源绿色低碳发展是生态文明建设的应有之义和必然要求。”国家能源局党组书记、局长章建华在署名文章中表示，要加快实施可再生能源替代行动，加快分布式能源发展，促进煤炭清洁高效利用，根据发展需要合理建设先进煤电，大力实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造，健全以绿电消费为导向的市场机制，全面推进电能替代，积极构建新型电力系统。

党的十八大以来，我国能源产业绿色低碳转型成效显著。相关数据显示，2021年，我国单位GDP能耗比上年下降2.7%，天然气、水核风光电等清洁能源消费比重达到25.5%，比2012年提高了约11个百分点。

“能源是基础产业，涉及的延伸产业链以及加工制造业等对整个国家的生产生活影响深远，因此，要科学有序、循序渐进地推进能源产业绿色低碳转型。”刘晨光说。

刘晨光建议，要从政策、人力、物力、投资等多个方面大力支持关键技术、关键设备攻关，降低工业制造等部门能耗，加快能源绿色低碳转型。

如何推动能源产业创新驱动发展？

根据《规划》要求，“十四五”时期，要显著增强创新发展能力，推动能源产业数字化，建设智慧能源系统，“十四五”期间能源研发经费投入年均增长7%以上，新增关键技术突破领域达到 50 个左右。

近年来，我国新能源产业稳步发展，相关数据显示，2021年，我国可再生能源发电装机规模历史性突破10亿千瓦，其中，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机容量均稳居世界第一。

据了解，我国已建立了完备的水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源装备制造产业链，成功研发制造全球最大单机容量100万千瓦水电机组，具备最大单机容量达10兆瓦的全系列风电机组制造能力，常规油气勘探开采技术达到国际先进水平，页岩油气勘探开发技术和装备水平大幅提升，天然气水合物试采取得成功，技术进步成为能源发展动力变革的重要力量。

“能源领域的科技创新，涉及能源的生产、转化、储存、运输等方面。”刘晨光认为，要加快关键核心技术攻关，并建设相关配套设施，提高能效，降低能源运输损耗，提高能源产业员工素质，建设智能化电网系统，实现大规模电网储存。

章建华表示，要加快现代信息技术与能源产业深度融合，推动能源基础设施数字化，通过试点示范“以点带面”，推动能源系统转型变革，着力完善能源科技创新体系，整合优化科技资源，引导各类社会资本投资能源科技创新领域。

相关数据显示，截至2021年底，我国新能源汽车保有量达784万辆，呈持续高速增长趋势。在刘晨光看来，能源相关产业链不断扩大，电动汽车已普遍推广，电动汽车有一定的储电能力，但距离实现大规模电网储存的目标，还有很大距离。

如何构建现代能源体系？

《规划》指出，“十三五”以来，国内原油产量稳步回升，天然气产量较快增长，有力保障了经济社会发展和民生用能需求。但同时，能源安全新旧风险交织，“十四五”时期能源安全保障将进入固根基、扬优势、补短板、强弱项的新阶段。

章建华表示，目前我国能源安全保障任务依然艰巨，要加大国内油气勘探开发力度、提升储备能力、加强能源国际合作、建立煤制油气产能和技术储备，发挥煤炭的主体能源作用，做好煤炭稳产稳供，健全能源安全风险管控体系，多措并举保障能源安全。

据悉，我国中东部地区能源消费量占全国比重超过70%，生产量占比不足30%，重要的能源基地主要分布在西部地区。长期以来，形成了“西电东送、北煤南运、西气东输”的能源流向格局。

相关数据显示，“十三五”以来，我国天然气产量年均增量超100亿立方米，油气管道总里程达17.5万公里，发电装机容量达22亿千瓦，西电东送能力达2.7亿千瓦。但还是出现电力、煤炭、天然气等供应时段性偏紧的情况。

“我国能源分布不平衡，大规模使用和生产能源的地区距离较远，存在能源生产、运输与储存的固有矛盾。需要完善战略石油储备库和现代天然气储备库，建立大冗余度的能源运输体系，优化能源开发利用布局，提高资源配置效率。”刘晨光说。

此外，刘晨光强调，增强能源治理效能，要完善能源相关法律法规，发挥市场“检验者”的作用，进行补贴、减税等政策支持，但实现能源产业高质量发展，最终要依赖于能源产业自身技术进步。

(责编：乔业琼、吕骞)