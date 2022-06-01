人民网北京6月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，今日，辽宁省电力保供重点项目——华能大连热电厂3号35万千瓦机组成功通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营，保障辽宁省迎峰度夏期间电力平稳有序供应。

华能大连热电厂3号35万千瓦机组投入商运。受访者供图

作为辽宁省“十四五”重点规划项目和大连市重点建设的城市配套项目，华能大连热电厂新建3、4号机组是35万千瓦抽凝热电联产机组，继3号机组投入商运后，预计4号机组将于今年年底投运。

“华能大连热电厂新建3、4号机组采用了多项绿色环保与高效节能技术。”中国华能有关负责人介绍，采用超低排放多效耦合湿法脱硫协同除尘等技术，使该燃煤机组环保指标接近燃气机组；在国内火电厂首次采用64米燃料垂直提升技术，以垂直输煤链斗取代传统斜升皮带输送，并通过地下输煤栈桥实现燃料的封闭运输，减少空气粉尘污染的同时，节省地面空间；通过烟囱亮化等后工业化设计，实现了“四机一控，四炉一囱”布局，有助于城市市容美化；机组还应用了华能自主研制的100%全国产化DCS控制系统，提升了机组安全自主可控水平。

据测算，华能大连热电厂全部投运后，年发电量可达44亿千瓦时，占大连市内四区年发电量的四分之一；年供汽量达400万吨；供热能力约为3000万平方米，可替代周边35座分散小锅炉，满足当地约37万居民在冬季的清洁采暖需求。

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