人民网北京6月1日电 （记者杜燕飞）中国债券市场改革开放持续推进。日前，人民银行、中国证监会、外汇局联合发布《关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜》（以下简称《公告》），进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，统筹同步推进银行间和交易所债券市场对外开放，自今年6月30日起施行。

近年来，中国债券市场对外开放取得积极进展。数据显示，截至今年4月末，中国债券市场余额为138.2万亿元人民币，自2016年起稳居世界第二，共有1035家境外机构投资者进入中国债券市场，总持债规模为3.9万亿元人民币，较2017年末增长了225%。彭博、摩根大通和富时罗素三家国际债券指数供应机构均已将我国债券纳入其主要债券指数。

“当前，境外央行配置人民币债券需求持续增大，一直以来都是增持境内债券的主力。截至今年3月末，境外央行投资中国债券的规模占外资总持有量的58%。中国债券相继纳入全球三大债券指数，带来了相对稳定的跟踪指数配置型资金。”外汇局副局长、新闻发言人王春英表示，总的来看，近年来中国债券市场改革开放政策不断推出，持续提升投资者投资国内债券的便利性，吸引了大量境外资金流入。

在此基础上，为加强我国债券市场对外开放的系统性、整体性、协同性，人民银行、证监会、外汇局遵循市场化、法治化、国际化要求，按照“一套制度规则、一个债券市场”原则，联合制定了《公告》，在现行制度框架下，进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，统一资金跨境管理。

具体来看，《公告》明确，获准入市的境外机构投资者范围没有变化，程序进一步简化，可投资范围扩展到交易所债券市场。

入市程序方面，《公告》，境外机构投资者以法人身份入市。对于拟备案机构及已备案机构的新增产品，无需再逐只产品备案。对于已备案的产品，在银行间债券市场既可以保留现有债券账户，也可以归并至法人层面，相关金融基础设施应当提供非交易过户服务。

入市的境外机构投资者可以持相关备案证明文件等材料申请开立证券账户后直接投资交易所债券市场，交易所市场合格境外投资者托管行资质名单可通过证监会网站查询，也可以通过互联互通方式投资交易所债券市场。两种方式均无需另行办理备案或审批手续。

同时，《公告》强调，银行间债券市场结算代理与托管银行模式并行，供境外机构投资者自主选择。结算代理模式下，境外机构投资者可以与结算代理人自主协商以何种方式约定双方权利义务安排，并到中国人民银行认可的债券登记结算机构开立债券账户。人民银行上海总部不再要求提交结算代理协议。托管银行模式下，境外机构投资者可以直接或通过其境外托管银行，委托符合条件的境内托管银行进行债券托管。

“本次调整的作用主要包括两方面：外资将为交易所市场和信用债市场注入边际增量资金，海外资金投资债券需求上升为券商带来更多业务机会，有利于债券市场对外开放。”国泰君安研究报告认为。

中金公司研究报告指出，《公告》有利于稳定并增强境外机构投资中国债券市场的信心，也彰显了监管机构对跨境资金双向流通的包容态度。对开放式指数债基而言，可以进一步挖掘境外机构潜在的需求增长。对于信用债市场来讲，未来投资渠道的便利性提升可以丰富交易所债券市场境外投资者类型，在一定程度增加对交易所债券需求。

有专家认为，随着债券市场开放程度的加深，更多境外增量资金将投入中国市场，外资可能会扩大信用债投资规模，这对企业而言有积极作用。同时，有助于培育国内债券融资这一直接融资市场，丰富融资渠道，对国内经济健康发展具有重要作用。

“《公告》是深入推进中国债券市场制度型开放的重要一步，有利于健全多元化投资者队伍，提升债券市场的流动性与稳健性，有利于扩大资本项目流入，更好地促进国际收支平衡。”人民银行有关部门负责人表示。

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