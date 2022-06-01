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世界最大致密砾岩油田——玛湖油田累计生产原油超千万吨

2022年06月01日20:26 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，日前，世界最大致密砾岩油田——玛湖油田原油日产8200吨，累产1012.6万吨，突破千万吨大关，开发前景广阔。

开发建设中的玛湖油田。受访者供图

致密砾岩油藏孔隙度低，原油就储存在肉眼看不到的岩石孔隙中。据中国石油有关负责人介绍，面对储层条件差、技术不配套等致密砾岩油藏开发的难题，2018年，中国石油集中勘探开发、工程技术等各方力量，形成了10余项关键技术成果，建成准噶尔盆地致密油开发示范区，实现产量效益双提升，预计今年玛湖油田原油产量将首次突破300万吨，2025年将实现年产500万吨。

“作为国内原油稳产上产的重要接替区和主战场之一，玛湖油田的高效开发，将加快新疆油田2000万吨现代化大油气田建设步伐，为保障国家能源安全做出贡献。”该负责人表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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