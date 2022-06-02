人民网北京6月2日电 （记者王震）6月2日，财政部召开财政支持稳住经济大盘工作专题新闻发布会。财政部部长助理欧文汉介绍了财政支持稳住经济大盘工作相关情况，明确将在八个方面出台具体措施。

近日，国务院出台《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，推出六个方面33项措施，其中，有24项直接涉及财政职能，涵盖税收、专项债券、政府采购、支出政策、民生社保等。

欧文汉表示，财政部门将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实扛起责任，主动担当作为，迅速推动各项政策落地见效，为稳定经济大盘出力，推动经济运行在合理区间。

一是进一步加大增值税留抵退税政策力度。将更多行业纳入按月全额退还留抵税额政策范围，预计新增留抵退税1420亿元，今年出台的新增退税总额达到约1.64万亿元，雪中送炭帮助企业渡过难关。

二是加快财政支出进度。中央财政将督促尽快下达各项转移支付，同时要求各地强化预算执行管理，切实把支出进度提上来。加紧推进已纳入年度计划的重大工程建设，加大存量资金盘活力度，尽早发挥资金和政策效益。

三是加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围。确保今年新增专项债券6月底前基本发行完毕，力争8月底前基本使用完毕，将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围，更好发挥稳增长、稳投资的积极作用。

四是全力以赴稳住市场主体。统筹运用政府性融资担保、政府采购、社保费缓缴、援企稳岗等政策，为中小企业注血纾困，支持它们健康发展。

五是积极扩大投资和消费。配合相关部门加快下达基建投资、水利发展等预算，推动尽早形成实物工作量；阶段性减半征收车辆购置税，进一步提振汽车消费，释放内需潜力。

六是支持保障粮食能源安全。在前期已发放200亿元农资补贴基础上，已再次下达100亿元农资补贴，适当提高稻谷、小麦最低收购价，提高粮食安全保障能力。支持建立健全煤炭产量激励约束政策机制，推动煤炭等能源资源增产增储。

七是支持保产业链供应链稳定。加大对民航等受疫情影响较大行业企业的纾困支持力度，推动降低市场主体房屋租金、用水用电用网等成本，统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度，畅通经济循环。

八是切实保障基本民生。实施住房公积金阶段性支持政策，对受疫情影响的企业可按规定申请缓缴住房公积金。完善农业转移人口支持政策，加大对新增落户人口、随迁子女义务教育奖励力度。完善对困难群众的生活保障，兜牢兜实基本民生底线。

(责编：王震、吕骞)