NASA计划将双人送上火星待30天
2022年05月26日08:55 | 来源：科技日报
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据美国趣味科学网站24日报道，美国国家航空航天局（NASA）于近日公布了其为期30天的双人火星表面任务初步计划。NASA的目标是在本世纪30年代末或40年代初，将宇航员送至火星表面，并执行相关科学任务。
NASA表示实现这一愿景仍面临诸多挑战。即便资金和技术都能按时到位，考虑到地球和火星之间的漫长距离，往返时间将为500天左右。此外，重力或缺乏重力也将是一个问题。宇航员将在长达数月的微重力状态下抵达火星，还要在火星的微重力下工作（火星上的重力仅为地球的三分之一）。NASA建议，解决办法之一可能是让宇航员在执行任务期间住在加压的漫游车内。
NASA太空建筑主管库尔特·沃格尔在YouTube视频中表示：“我们希望最大限度地提高科技水平，这样我们就可以让宇航员在30天里能更好地在火星上行走并最大限度地开展科学研究。”
NASA指出，这一计划尚处于早期阶段，可能会发生很大变化。NASA设想使用一种类似于栖息地的航天器，使用由化学燃料和电力驱动的混合火箭级，将4名宇航员送至火星，其中2名宇航员降落在火星表面。
在宇航员到达火星前，NASA会先执行一次无人任务，将约25吨物资和硬件送往火星，包括一辆能载人、加满油的火星漫游车，等待宇航员到来之后，即可开展相关任务。
(责编：申佳平、陈键)
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