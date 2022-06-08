人民网北京6月8日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，6月8日，市场监管总局向全国互联网平台企业和各地市场监管部门发出《关于规范“6·18”网络促销经营活动的工作提示》（以下简称《工作提示》），进一步规范做好“6·18”网络集中促销活动。

据了解，《工作提示》包含十二方面内容：一是落实平台主体责任。加大审核和抽查力度，确保经营者主体信息真实有效，引导平台内经营者“亮照、亮证、亮规则”。

二是加强商品和服务审核。加大对借党的二十大等重要活动和疫情防控等名义进行违法违规营销行为的监管和处置力度，严格商品信息发布审核，开展实时巡查，及时下架或删除违法违规产品链接。

三是规范集中促销行为。加强对平台内经营者的管理，引导平台内经营者诚信守法经营，规范有序开展促销活动。四是防范经营假冒伪劣商品行为。对假冒伪劣商品及其经营者及时采取禁限措施,进一步加强知识产权保护。

五是规范广告发布行为。提升广告审核水平，严禁虚假宣传、低俗内容，有效拦截虚假违法广告。

六是禁止不正当竞争行为。不得通过排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务等开展促销。

七是及时妥善化解网络消费纠纷。及时受理、高效处理投诉举报，积极协助消费者维护合法权益。

八是做好基本消费品保供稳价。保障疫情期间重要生活物资、粮油肉蛋奶果蔬等基本生活物资供应和价格稳定。

九是严格落实防疫管理措施。加强各环节全链条的防疫管理，做到促销期间不放松、不懈怠。

十是助力中小微商户纾困。加大对中小微商户的支持力度，助力中小微商户减负增收。

十一是切实维护灵活用工人员合法权益。保障外卖送餐人员劳动安全，优化考核方案，完善收入分配机制，及时合理解决问题。

十二是强化政企沟通协作。平台企业应积极配合监管部门依法查处相关违法违规行为，共同引导平台内经营者提高守法经营意识。

《工作提示》要求，各级市场监管部门要切实落实属地监管责任，督促指导平台企业严格落实主体责任，履行法定义务；强化监测监管，严格查处“6·18”网络集中促销活动期间的违法违规行为；畅通12315投诉举报渠道，全力做好消费者权益保护工作。

同时，市场监管部门提示，倡导理性消费，注意防疫安全，消费者如发现自身权益受到侵害，及时向平台企业或市场监管部门投诉举报，运用法律武器维护自身合法权益。

(责编：赵竹青、高雷)