人民网北京6月8日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，8日，市场监管总局发布了《中国反垄断执法年度报告（2021）》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，2021年全年，共查处各类垄断案件175件，同比增长61.5%，罚没金额235.92亿元。其中，垄断协议案件11件，罚没金额16.73亿元；滥用市场支配地位案件11件，罚没金额218.47亿元；公开处罚违法实施经营者集中案件107件，罚款7235万元；滥用行政权力排除、限制竞争案件46件。审结经营者集中案件727件，同比增长53%，其中禁止1件、附加限制性条件批准4件，保护了市场公平竞争。

在垄断协议执法方面，《报告》显示，2021年，反垄断执法机构全年立案调查垄断协议案件30件，作出行政处罚11件，罚没金额合计16.73亿元。2021年办结的垄断协议案件涉及1个行业协会、43家企业，主要分布在医药、建材、燃气等民生领域。

办结的11件案件中，9件涉及横向垄断协议，占比高达81.82%，其中1件涉及固定商品价格行为，8件同时涉及固定商品价格、划分市场等行为；2件涉及纵向垄断协议，均涉及固定转售商品价格和限定转售商品最低价格行为。

在经营者集中审查方面，《报告》显示，市场监管部门全年收到经营者集中申报824件，审结727件，同比分别增长58.5%和52.9%，其中禁止1件，附加限制性条件批准4件，当事方因无法解决我竞争关注放弃交易2件，涉及互联网、半导体、高端装备制造和民生等领域。

《报告》指出，相关部门密切关注平台经济、高新技术和知识产权等领域竞争动态，严格依法审查相关案件，防止“掐尖式并购”，保护市场公平竞争和消费者利益，坚决维护国家安全和发展利益。

《报告》显示，市场监管部门密切关注平台企业在民生、金融、科技、传媒等重点领域的竞争行为，全年审查涉及平台企业经营者集中申报案件40件，全面准确评估竞争影响，及时提出竞争关注，预防和制止可能妨碍市场竞争和创新发展的并购行为。依法禁止游戏直播领域腾讯系虎牙与斗鱼合并案，这是我国平台经济领域禁止经营者集中第一案，释放出防止资本无序扩张的明确信号，对维护市场公平竞争，特别是规范平台企业有序竞争具有重要示范引导作用。

同时，依法严格审查半导体、高端装备制造等行业并购案件，为相关产业的高质量发展提供坚强保障。依法对思科收购阿卡夏、丹佛斯收购伊顿、伊利诺斯收购美特斯、SK海力士收购英特尔部分业务等案件附加限制性条件，有力保护相关市场公平竞争秩序，维护创新发展良好竞争环境，保护产业链上下游企业合法利益。市场监管部门还按照“把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”的要求，支持企业依法实施集中，扩大经营规模，提高市场竞争能力，打造核心竞争力，促进我国经济长期高质量发展。依法高效审查港口、钢铁、矿产、建材等领域重大并购重组案件，推进传统产业转型升级，不断增强产业链供应链韧性和竞争力，推动我国经济实现质量更高、效益更好、结构更优的发展。

分行业来看，在互联网行业反垄断执法中，《报告》显示，2021年，反垄断执法机构共查办互联网行业滥用市场支配地位案件3件，滥用行政权力排除、限制竞争案件2件；审结平台经济领域经营者集中28件，对98件平台经济领域未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚。以上案件罚没金额共计217.4亿元。审结的28件经营者集中案件交易总金额1164亿元。申报程序上，适用简易程序21件，适用非简易程序7件；交易类型上，横向集中12件，纵向集中7件，混合集中9件；交易形式上，股权收购18件，新设合营企业10件；审查结果上，无条件批准27件，禁止1件。典型案件为，阿里巴巴集团控股有限公司滥用市场支配地位案、美团滥用市场支配地位案、虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并案、腾讯控股有限公司收购中国音乐集团股权违法实施经营者集中案、洛阳市城市管理局滥用行政权力排除、限制竞争案等。

在医药行业反垄断执法中，《报告》显示，2021年，反垄断执法机构共查办医药行业垄断协议案件3件，滥用市场支配地位案件3件；滥用行政权力排除、限制竞争案件6件；审结医药行业经营者集中案件26件。以上案件罚没金额共计9.5亿元。典型案例为，扬子江药业集团有限公司达成并实施垄断协议案、先声药业集团有限公司滥用市场支配地位案、山东省临沂市兰山区卫生健康局滥用行政权力排除、限制竞争案等。

在半导体行业反垄断执法中，《报告》显示，2021年，市场监管总局收到半导体行业经营者集中案件27件，立案24件，审结案件26件，交易总金额7361亿元。在审结案件中，半导体设备行业2件，半导体制造行业23件，半导体分销行业1件。从申报程序来看，适用简易程序15件，适用非简易程序11件。从交易形式来看，23件为股权收购，2件为新设合营企业，1件为资产和业务收购。从审查结果来看，无条件批准24件，附加限制性条件批准2件。除经营者集中案件外，市场监管总局正在对三星、SK海力士、美光公司涉嫌滥用市场支配地位案进行调查。

在新能源汽车及充换电行业执法中，《报告》报告显示，2021年市场监管总局共审结新能源汽车及充换电行业经营者集中案件27件，交易总金额约90.8亿元，均为无条件批准。从行业类型来看，涉及汽车充电销售业23件，汽车及零部件制造业4件。从申报程序来看，27件案件均适用简易程序。从集中类型来看，23件为新设合营企业，4件为股权收购。从交易形式来看，境内企业之间新设合营案件22件，境外收购境外企业案件3件，境外企业之间新设合营案件2件。查处违法实施经营者集中案件1件，处罚款100万元。典型案例为，湖南中科电气股份有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司新设合营企业案、汕头市能源投资有限公司与特来电新能源股份有限公司等经营者新设合营企业案、上海汽车集团股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司等经营者新设合营企业案、腾讯控股有限公司与河南和谐汽车贸易有限公司新设合营企业未依法申报违法实施经营者集中案等。

同时，《报告》还发布了公用事业行业、建筑材料行业、仓储物流行业、化工行业的反垄断执法相关情况。

(责编：赵竹青、高雷)