人民网北京6月8日电 （记者许维娜）今年，我国外贸外资工作总体开局平稳，海关统计显示，前4个月中国外贸结构持续优化。但受内外部多重因素影响，稳外贸压力显著增加，稳外资也面临诸多挑战。

面对错综复杂的国内外经济形势，如何理性客观看待外贸发展形势？外贸稳增长还面临哪些风险挑战？

中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员杨长湧在接受人民网记者采访时表示，今年以来中国对外贸易面临的外部环境严峻复杂，不稳定、不确定因素仍较多，外需持续不振，短期外贸运行出现较大波动。但从中长期趋势特点观察，我国外贸仍有足够能力抵御外部环境变化的冲击。

谈及当前外贸增长面临的不确定性，杨长湧分析称，尽管短期我国进出口面临阶段性挑战，但从长期看我国外贸发展仍有较强韧性，后期或将逐步企稳回升。

今年一季度，我国外贸进出口延续了增长势头，连续7个季度保持了同比正增长，实现了“开局稳”，也为全年目标实现打下了较好基础。

数据显示，一季度，我国货物贸易进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%。其中，出口5.23万亿元，增长13.4%；进口4.19万亿元，增长7.5%。

对此，杨长湧解读了外贸增长的主要拉动因素：一是国内有较强的经济基本面基础。中国是全球唯一拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家，产业配套体系非常完整，这使得很多外贸企业，特别是外商投资的外贸企业，即便是面临国内要素成本上升等压力，也不愿意离开中国。

二是我国物流体系不断完善。例如，我国基础设施建设技术世界领先、率先复工复产支撑进口值回升、物流保通保畅效果明显等因素，对于外贸这种高度依赖物流的行业而言，这一因素非常关键。

三是国家政策优势。中央对于稳外贸、保主体高度重视，在过去20多年，我国在外贸发展方面已经具备丰富的经验和比较完善的政策体系。

四是我国高水平对接国际高标准经贸规则。我国深度融入、适应乃至引领全球经贸规则变化，与整个世界的规则体系、分工体系紧密地融合为一体。

“这些有利因素共同决定我国外贸企业在全球市场具有较强的综合竞争力。”杨长湧进一步阐释，当前面临的是阶段性困难，这充分体现了中国经济韧性强、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变的特点，应坚定信心，勇毅前行。

今年是中国“入世”21周年。杨长湧表示，我国加入世贸组织20多年来，外贸年均增速在12%以上。作为一个有全球影响力的大国，这在世界贸易发展史上是非常罕见的。

杨长湧还表示，当全球贸易处于增长期的时候，我国外贸会增长更快；当全球贸易受到负面因素冲击，呈现急剧减速甚至衰退的时候，我国外贸或是衰退幅度远小于全球贸易，或是维持正增长，“从当前形势和长远趋势来看，我们要对外贸保稳提质有坚定的信心。”

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