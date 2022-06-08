人民网记者 许维娜

端午节，虽然全国各地的过节风俗不尽相同，但基本上家家户户都会在门外挂一把艾草。而如今在河南南阳，这个几块钱就能买到一把的“小艾草”，已经发展成为了当地一个特色“大产业”。

近几年来，大家愈发注重养生，南阳生产的艾条、艾灸贴及面膜等产品，不仅从端午前后的时令产品，变成养生市场的常规需求，更是借助电商平台热销全国，甚至漂洋过海远销日韩及欧美等国家和地区，成了国际市场上的“香饽饽”。

一把“小艾草”

做成特色“大产业”

初夏时节，走进南阳独山脚下的达士营村，阵阵艾草的清香弥漫在空气里，让人心旷神怡。

这个不大的村子里，坐落着大大小小几十家艾草种植、加工企业，其中不乏年产值千万元以上的企业。而通过发展艾草产业，达士营村早已成为了远近闻名的“亿元村”和“电商村”， 全村做艾草和农产品生意的电商店铺达数百家。

在南阳药益宝艾草制品有限公司的车间内，工人们正熟练地操作着机器，将艾草进行深加工，与此同时，一箱箱艾条、精油、洗护用品等被装进快递箱，等待着快递员上门揽件，发往全国各地。

新改造的厂房焕然一新。受访者供图

“去年以来，我们整合融合了两家本地企业、一家种植合作社后，企业规模比之前扩大了两倍，正在向三产融合发展、集团化推进。”公司销售经理王海说。作为土生土长的南阳人，目睹着几块钱一把的“小艾草”，近几年在南阳成为了特色“大产业”，他感到由衷的高兴。

电商平台带动线上销售

艾产品从省内远销海内外

在采访中，王海介绍说，从2020年开始，他们便开始重点投入电商平台，希望能让家乡艾草，让全国更多消费者知道。而在去年更是引进电商人才20人，打造了养生馆直播间，2021年，该企业电子商务营销业务增长50%。

在电商热潮的推动下，当地不少传统的加工企业，也都在厂子里学起了电商经营，在电商平台助力下，艾产品更是从河南远销海内外。

河南邦瑞特实业有限公司销售负责人李旭对此深有感触，据其介绍，该公司是一家工厂型企业，如今该公司的销售主渠道已经从线下变为了线上。

“以前，我们主要是通过线下渠道，覆盖地域范围有限，而近几年通过发展线上销售渠道，使公司的销售渠道走向多样化，产品不仅在国内的北上广深等地热销，更是远销日韩和欧美等国家和地区。”

李旭告诉记者，目前，该公司现在线上销售已经超过了总销售额的一半，“我们主要做的电商平台就是拼多多，因为我们的很多线下客户也是在这里销售，所以实际上线上的销售比例还要更高”。

据介绍，为持续助力艾蒿产业发展，打造新国货品牌，拼多多在平台启动了“新国潮”计划，扶持国内商家发展自有品牌，通过指导开店、提升品质、加大产品开发等提升品牌价值。

艾产业发展迅速

品牌化依然面临挑战

立足资源优势，在南阳市“艾产业高质量发展倍增计划”引领下，去年以来，当地艾产业保持迅猛发展态势，带动10万多人增收致富。

但在相关业内人士看来，虽然近几年南阳艾产业发展突飞猛进，但品牌化一直是当地艾草产业的隐痛，过去大量工厂依靠代工生存，产业集中度不高，导致家家搞产业，但始终缺少头部品牌。

工人对制作好的艾柱进行贴标、分拣。受访者供图

这一问题受到了政府的高度重视，记者了解到，当地明确提出，将通过塑造“南阳艾”区域公用品牌和建立企业自主品牌，提高南阳艾草产业知名度和影响力。同时，通过培育一批具有完善的现代企业管理制度、较强的行业引领能力和创新研发能力的艾草龙头企业，引领带动行业集约化转型发展，打响“世界艾乡”“南阳艾”“仲景灸”品牌。

有专家指出，产业是区域建设发展的根基，有产业才有就业岗位，才能拉动经济发展。另外，区域经济可以通过特定产业及产业集群的培育，向“小而美、小而专”方向发展。

(责编：赵竹青、高雷)