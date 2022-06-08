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这两家核酸检测机构因“不执行政府指导价、多收价款”被罚

2022年06月08日16:51 | 来源：人民网
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人民网北京6月8日电 （记者王仁宏）据北京市市场监管局网站消息，北京两家核酸检测机构因提供核酸检测服务时，不执行政府指导价，多收价款，被丰台区市场监督管理局责令当事人改正上述违法行为，罚没共计25万余元。

其中，北京京通时代健康管理有限公司在2022年1月19日至2022年2月17日期间提供新型冠状病毒核酸检测服务收费标准不执行政府指导价，应收119544元，实收154655元，多收价款35111元。因违反《中华人民共和国价格法》第三十九条；《中华人民共和国价格法》第四十一条；《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（一）项；《价格违法行为行政处罚规定》第十六条规定，丰台区市场监督管理局责令当事人改正上述违法行为，并处罚款175555元，没收违法所得35111元。

来源：国家企业信用信息公示系统官网

北京汉方和寿堂中医医学研究院（有限合伙）在2022年1月19日至2022年2月9日期间提供新型冠状病毒核酸检测服务收费标准不执行政府指导价，应收11160元，实收17908元，多收价款6748元。因违反《中华人民共和国价格法》第三十九条；《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（一）项和第十六条第二款的规定，丰台区市场监督管理局责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚款33740元，没收违法所得6748元。

来源：国家企业信用信息公示系统官网

(责编：王仁宏、高雷)

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