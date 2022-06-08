人民网北京6月8日电 （记者王仁宏）据市场监管总局消息，近日，市场监管总局印发《计量服务中小企业纾困解难若干措施》（以下简称《若干措施》），在原有计量服务中小企业举措进一步延续执行的同时，从多个维度提出实招和硬招，切实为中小企业纾困解难。

在帮助中小企业获得和理解政策方面，《若干措施》提出，要充分发挥计量服务中小企业公共平台等各类政策服务数字化平台作用，汇集各类计量助企惠企政策，为中小企业提供权威计量政策解读，帮助中小企业及时、全面、准确理解和把握计量政策，提高计量政策知晓率和惠及面。

在帮助中小企业减免费用方面，鼓励有条件的地方对中小企业和个体工商户计量检定、校准费用实行阶段性优惠，可以采取减收、免收、缓收等措施。鼓励各地开辟中小企业计量行政审批绿色通道，最大限度降低审批时限，并根据企业需求给予必要的指导帮扶。

在加大对中小企业的帮扶力度方面，在全国范围内广泛征集中小企业实际计量需求，帮助企业完善测量管理体系，主动靠前服务，组织和汇聚各类优质服务资源进企业、进园区、进集群，加大帮扶力度，帮助中小企业解决计量实际难题。鼓励各地组织国家（城市）能源计量中心、碳计量中心、各级计量技术机构等为中小企业提供能源计量和碳计量服务，助推中小企业降本增效。深化中小企业计量人才培训，推出系列“企业计量微课”线上课程。

在稳定产业链助力中小企业方面，深入实施计量中小企业伙伴计划，发挥大型企业带动作用，为中小企业提供一揽子的计量支持，降低中小企业计量创新成本。充分发挥产业计量测试中心作用，推动产业计量测试中心面向中小企业开展计量测试、计量资源共享等技术服务，助力产业链上下游中小企业协同复工达产。

市场监管总局有关负责人表示，下一步，市场监管总局将抓好各项措施落实，推动压实各地市场监管部门责任，让中小企业切实享受到政策红利，同时发挥49家国家级、近百家省级产业计量测试中心和29家国家（城市）能源计量中心，以及2000余家计量技术机构作用，动员各方资源，为中小企业送政策、送技术、送服务，提振企业发展信心，助力中小企业渡难关、增信心、促发展。

来源：市场监管总局计量司

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