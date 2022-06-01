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提升综合观测、应用服务能力 两颗气象卫星投入业务试运行

2022年06月01日16:22 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，今日，风云三号E星、风云四号B星及其地面应用系统转入业务试运行，开始为全球用户提供观测数据和应用服务。作为全球观测业务序列中的成员，它们将有效支撑“全球监测、全球预报、全球服务”，并在服务“一带一路”建设中发挥重要作用，进一步增强我国气象卫星的综合观测能力和应用服务能力。

2021年6月3日，我国新一代静止轨道气象卫星风云四号B星成功发射升空，也是风云四号系列卫星的首发业务星。这标志着我国新一代静止轨道卫星观测系统正式进入业务化发展阶段，对确保我国静止气象卫星升级换代和连续、可靠、稳定业务运行意义重大。

2021年7月5日，全球首颗民用晨昏轨道气象卫星“黎明星”风云三号E星成功发射升空。我国成为世界首个同时具备在晨昏轨道、上午轨道、下午轨道进行全天时、全天候、高光谱、三维定量遥感的国家。风云三号E星会提供在黎明时刻的地球大气观测数据，结合上午和下午轨道卫星的观测，增加了对太阳辐射和地球物理参数变化特征监测频次，能够更加精准揭示地球大气变化特征。

截至目前，我国已成功发射两代4型19颗风云气象卫星，其中7颗在轨运行，作为世界气象组织全球业务应用气象卫星序列的重要组成部分和重大灾害国际宪章机制值班卫星，正持续为全球123个国家和地区提供数据产品和服务。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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