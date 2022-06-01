人民网记者 乔雪峰

世界首座三塔四跨双层钢桁梁悬索桥正式通车。受访方供图

近日，世界首座三塔四跨双层钢桁梁悬索桥温州瓯江北口大桥正式通车，这标志着连接粤闽浙三省的甬莞高速实现全线贯通，高速公路将进一步发挥交通运输作用和带来良好的经济效益，并有效缓解甬台温高速公路的交通压力。

据了解，温州瓯江北口大桥是我国沿海大动脉——甬莞高速的最后一段，全长7.913公里，主跨800+800，两跨过江，采用“两桥合建”形式，上层为高速公路，下层为国道，概算投资88.36亿元。

交通运输部相关负责人接受记者采访时表示，大桥建成通车对于完善国家公路网，推动长三角一体化发展，助力粤闽浙沿海城市群建设等均具有重要意义。

“该项目是继杭州湾跨海大桥、舟山跨海大桥之后浙江省开工建设的又一座世界级桥梁工程。”温州市交通运输局党委书记、局长项伟胜接受记者采访时表示，温州瓯江北口大桥通车后，浙江沿海高速公路（G1523浙江段）378公里的最后7.9公里实现贯通，甬莞高速实现全线通车。

项伟胜表示，温州瓯江北口大桥大大提高了东部沿海公路运输大通道通行能力，进一步加强长三角、海峡西岸和珠三角地区的沟通联系，推动浙江建设共同富裕示范区等均具有重要意义。

“以前，温州乐清想过江去温州机场，需要绕道从瓯江上游的温州大桥过去，需要大概一个半小时。”温州瓯江口大桥公司总经理潘济告诉记者，大桥建成后，乐清人民去机场将从过去的1个半小时缩短至30分钟，节约一个小时的时间。

潘济表示，大桥拥有“世界首座三塔四跨双层钢桁梁悬索桥”“世界首例多塔连跨悬索桥大刚度混凝土中塔”“世界首座强潮河口深厚淤泥质黏土超大型沉井基础”三个世界级首创，是目前我国乃至世界上技术难度最大、建造工艺最为复杂的桥梁之一。“大桥的顺利建成通车，标志着交通基础建设向更宽广水域迈出重要一步，为今后跨海通道的基础建设提供了新的思路和宝贵的施工经验。”

“作为交通运输部首批绿色公路示范项目，瓯江北口大桥将‘资源节约、生态环保’的绿色理念融入到大桥建设中。”温州交通发展集团副总经理、总工程师郑锋利表示，该大桥通过高速公路和普通国道“两桥合建”的创新设计，实现廊道和岸线资源的集约化发展，节约土地约193亩。

据郑锋利介绍，项目采用双层桥面系的共线设计，主桥为双层桥面的钢桁梁结构。“与混凝土桥梁相比，钢结构具有自重轻、材料均匀、质量稳定、工厂式制造、装配化施工、回收利用程度高等优点，且更加节能环保。”

郑锋利告诉记者，瓯江北口大桥大力推行钢结构应用，全桥钢材用量达30余万吨，主梁为全钢结构，有效提升了大桥建设品质，也体现出项目全面落实绿色发展理念。

此外，瓯江北口大桥还通过研发世界首台千吨级分体式缆载吊机、国内首个大跨度悬索桥深槽入鞍焊接机器人、智能监控平台等措施，极大提高了施工功效。

(责编：杨虞波罗、吕骞)