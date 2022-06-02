人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全球超算500强新榜单：美国百亿亿次级超算夺冠 中国上榜数量最多

2022年06月02日08:09 | 来源：新华网
小字号

原标题：全球超算500强新榜单：美国百亿亿次级超算夺冠 中国上榜数量最多

　　新华社洛杉矶5月31日电（记者谭晶晶）今年上半年的全球超级计算机500强榜单日前揭晓，首次入榜的美国超级计算机“前沿”位列榜首，这是全球首台运算能力达每秒100亿亿次浮点运算的超算。中国共有173台超算上榜，上榜总数蝉联第一。

　　榜单介绍称，美国能源部下属橡树岭国家实验室开发的超算“前沿”运算峰值速度超过每秒100亿亿次。

　　榜单显示，中美两国是上榜超算数量最多的两个国家，超算500强中有近三分之二来自两国。中国共有173台超算上榜，总数蝉联第一。从制造商维度看，中国联想是目前世界最大的超级计算机制造商。

　　日本超级计算机“富岳”在连续两年蝉联榜首之后，被“前沿”超越降至第二位。芬兰超算“卢米”位列第三，这是欧洲最大的超算。上次榜单位列第二的美国超算“顶点”此次降至第四位。美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室开发的超算“山脊”位列第五。榜单十强中有两台超算来自中国，分别是位列第六的“神威·太湖之光”和第九的“天河二号”。

　　全球超级计算机500强榜单由国际组织“TOP500”编制，每半年发布一次，是给全球已安装的超级计算机排座次的知名榜单。

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
保障迎峰度夏电力平稳供应 华能大连热电厂3号机组投入商运
　　人民网北京6月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国华能获悉，今日，辽宁省电力保供重点项目——华能大连热电厂3号35万千瓦机组成功通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营，保障辽宁省迎峰度夏期间电力平稳有序供应。 华能大连热电厂3号35万千瓦机组投入商运。…
支持构建高水平金融开放格局 外资投资中国债券市场将更加便利
　　人民网北京6月1日电 （记者杜燕飞）中国债券市场改革开放持续推进。日前，人民银行、中国证监会、外汇局联合发布《关于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场有关事宜》（以下简称《公告》），进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，统筹同步推进银行间和交易所债券市场对外开放，自今年6月30日起施行。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部