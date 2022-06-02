人民网北京6月2日电 （记者罗知之）今日，人民银行、外汇局举行新闻发布会，解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策。人民银行副行长、外汇局局长潘功胜在会上表示，今年以来，面对境内外环境超预期的变化，我国外汇市场总体保持稳定，表现出很强韧性。

“从跨境资金流动和外汇市场供求来看，这两个指标年初偏流入、供大于求，到近两个月流入流出、供给需求大致平衡。从结构看，我国跨境资金流动的主体，像货物贸易、直接投资等与实体经济直接相关的跨境资金保持净流入，继续发挥着稳定跨境资金流动基本盘的作用。”潘功胜说。

他介绍，从人民币汇率来看，人民币汇率双向波动，在合理均衡水平上保持基本稳定。今年以来，受美元大幅度走强的影响，非美元货币普遍下跌。人民币和全球主要货币相比比较稳健，近日有所升值。从多边汇率看，人民币汇率保持总体稳定。前5个月美元指数上涨6%左右，欧元、日元、英镑兑美元汇率贬值幅度分别在6%到10%左右，在岸人民币兑美元汇率贬值4%左右。5月17日以来，人民币汇率总体升值2%左右。

潘功胜认为，往前看，我国外汇市场平稳运行与前五个月相比有更加好的基础。首先，从我国经济基本面来看，随着疫情的缓解，中央、地方稳定经济增长的政策效应的发挥，经济恢复的动能在加快，市场预期在改善。国家统计局发布的制造业采购经理人指数显示5月份比4月份上升了2个多百分点。

从外部环境来看，美国4月通胀数据维持高位但涨幅有所放缓，市场对美国经济的担忧逐步加重，很多市场机构认为美联储在控制通胀的同时稳经济难度在增加，而且欧元区货币政策紧缩信号增强，使得近期美元汇率有所回落，这也反映了市场对未来预期的变化。

另外，随着疫情的缓解和各项稳增长政策的效果显现，国内生产供应优势继续存在，货物贸易有望保持合理顺差规模。同时，随着我国金融市场的对外开放，人民币资产投资回报稳定，会继续吸引境外投资者来华投资。

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