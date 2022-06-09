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加强农田防护林建设管理 三部门：严格落实耕地年度“进出平衡”

2022年06月09日08:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者王仁宏）农田防护林是农田基础设施建设的重要组成部分，对防风固沙、保持水土、改善农田小气候、保障粮食高产稳产等具有重要作用。日前，国家林草局、自然资源部、农业农村部印发关于加强农田防护林建设管理工作的通知，科学规范推进农田防护林建设。

通知指出，农田防护林建设应坚持为农业生产服务，遵循因害设防、因地制宜、节约用地的原则，充分利用农村道路、沟渠、田坎等现有空间新建和完善农田林网。在风沙等灾害严重的三北地区、黑土地区、黄河故道区等重点区域，为了防灾减灾需要，可通过适当调整土地利用类型和优化用地布局，合理规划建设农田防护林，且应当符合农田防护林建设相关标准，尽量少占耕地、避让永久基本农田，防止或避免挤占耕地空间、影响农作物播种面积。

农田防护林建设要严格落实耕地年度“进出平衡”，其中涉及将耕地变为林地的，应当从耕地面积中扣除，补足同等数量、质量的可以长期稳定利用的耕地，不能补足的不得进行建设。确实难以避让少量永久基本农田的，应当通过土地整理复垦开发，在项目区内予以补足；难以补足的，县级自然资源主管部门要在县域范围内同步落实补划任务。

支持各地结合林业草原生态保护修复、全域土地综合整治、高标准农田建设等项目统筹开展农田防护林建设，积极构建适应现代农业发展需要的农田防护林体系。新建或改造农田防护林，依法依规享受中央财政造林、森林抚育补助。涉及使用农户承包地的，应给予承包农户适当经济补偿。

农田防护林建设要考虑地区差异，科学选择适合当地条件的主要树种和配置模式。支持各地尊重自然规律，科学有序开展农田防护林采伐更新，林业和草原主管部门将加强技术指导和服务。

通知明确，县级人民政府是农田防护林建设的责任主体，负责统筹协调推进县域内农田防护林建设各项工作。要加强对农田防护林建设情况的跟踪监督，在西北地区、东北地区和黄淮海平原地区，应明确将农田林网化率等有关指标纳入当地林长制工作内容。

(责编：王仁宏、高雷)

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