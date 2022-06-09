杨宇航

西藏自治区岗巴县紧靠世界屋脊——珠穆朗玛峰，平均海拔超4700米。凭借肉质细嫩、无膻味等特点，岗巴羊在市场上获得了良好口碑。岗巴羊养殖逐渐成为拉动岗巴县经济发展、带动农牧民增收的一把“金钥匙”。

科技引领赋动能

“过去都说养羊效益低，根本原因是扩群、育肥没有计划，饲喂缺乏精细的技术。近几年，在科技特派员的指导下，积极开展人工授精、羔羊早期断乳育肥出栏、一年两产或两年三产等技术，建立岗巴羊品种优选扩繁与高效养殖技术的新模式，通过科技示范引领，为合作社岗巴羊改良工作开了好头，积累了宝贵的技术经验。”岗巴县昌龙乡雪布村党支部书记、裕民养羊合作社理事长旦真多吉告诉记者。

岗巴县昌龙乡雪布让村地处边境，资源相对匮乏，村民们曾经眼瞅着岗巴羊这块金招牌，却不知如何下手。雪布让村群众致富无门、增收乏力。针对这种情况，当地科技部门主动对接到村，共同梳理出一条依靠科技养殖的发展路子。

在当地科技局的持续帮助支持下，该村2019年初成立了裕民养羊专业合作社，采取集体集中经营的模式，通过村民个体入股的方式，优化岗巴羊养殖结构，壮大村集体经济。

合作社成立初期，当地科技部门通过选派农业科技特派员和“三区科技人才”，深入群众家中，谈前景、算细账，打消群众顾虑，村民纷纷以羊入股。合作社发展期间，科技人员又前来传授技术，帮助合作社配方饲料。在科技的加持下，合作社站稳了脚步，从2019年合作社成立时仅有800只羊，发展壮大到如今的3000余只，2021年创收65万元，分红40万元，村民人均年收入提高到1.8万元。

“2019年，我把家里的20只羊都入股了村里的养羊专业合作社，同时我还在合作社中担任饲养员。多亏了科技特派员的帮助，现在我一家5口一年收入能超过9万元。”村民扎西平措高兴地说。

长期以来，在地方科技管理部门的持续帮助支持下，雪布让村积极探索岗巴羊扶优培壮养殖新模式，帮助群众开启致富门路，推动巩固脱贫攻坚成果，共促乡村振兴，主动开展送技术等活动28次，帮助实现60余人稳定就业……

项目支撑壮产业

一大早，雪布让村的米玛就已打扫完羊舍，准备好了各类草料，分批次提到了羊舍里。

依托科技引领初步实现了岗巴羊规范化养殖，但岗巴羊产业发展仍面临草畜不平衡等问题，一度困扰着群众致富的步伐。

为解决岗巴羊核心产地雪布让村岗巴羊产业发展面临的草畜不平衡问题，2022年5月，中央引导地方科技发展专项资金项目首次落地岗巴,在省市科技部门的全力支持下,《“岗巴羊”产业提质增效关键技术研究和示范》项目在该村全面实施。比如，分析当地饲草生产能力与草地承载能力，推广牧草引种种植、饲草加工与贮藏技术，开发适合岗巴羊舍饲养殖的饲料，选育岗巴羊优良品种，为当地岗巴羊产业的发展提供有力科技支撑。

项目负责人中国科学院地理科学与资源所副研究员付刚表示，项目除了技术指标，还配套经济指标，积极解决岗巴羊产业化发展中的瓶颈问题，提高岗巴羊养殖规模，做大做强岗巴羊产业，为促进乡村产业全面升级提供有力科技支撑。

按照“人入社、羊入圈、地流转、劳转移”的工作思路，岗巴县依托科技项目支撑，大力推动珠峰藏系羊产业向更低投入成本、更高产出效率、更多品牌附加值、更紧密产业链条、更稳定质量水平、更协调资源承载的高质量发展方向转型，实现了畜牧业“优质、高产、高效、安全、生态”发展目标。

西藏自治区科技厅成果转化处处长李家丰说，推动更多科技成果转化为现实生产力，让科研成果转化更加“可持续”，使岗巴羊真正成为岗巴县的一块“金字招牌”，在带动当地牧民脱贫致富的同时，为周边地区农牧产业发展提供可复制经验。

如今，岗巴县已完成西藏第一个自治区级农牧民合作社质量提升整县推进试点示范县创建工作，目前培植农牧民养羊专业合作社25家，合作社从规模化、组织化、标准化上有了一定的发展，2019年以来累计分红2256万元。

(责编：王震、陈键)