人民网北京6月15日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，6月16日，和田至若羌铁路（以下简称和若铁路）开通运营，和田至若羌11小时26分可达，新疆铁路网进一步完善，形成世界首个沙漠铁路环线——长达2712公里的环塔克拉玛干沙漠铁路环线。

动态检测车驶过尼雅河特大桥。文兴华摄

和若铁路西起新疆和田地区和田市，东至巴音郭楞蒙古自治州若羌县，全长825公里，设计时速120公里，为国家Ⅰ级单线铁路，预留电气化条件。全线共设车站22座，其中和田、洛浦、策勒、玉泉镇、于田、民丰、南屯、金山、且末、瓦石峡、若羌11座车站开办客运业务，和田、策勒、于田、民丰、且末、若羌6座车站开办客货运业务，其他车站为铁路行车技术作业站。

动态检测车通过若克雅特大桥。文智泉摄

和若铁路地处世界第二大流动性沙漠——塔克拉玛干沙漠南缘，有534公里分布在风沙区域，占线路总长65%，是一条典型的沙漠铁路。自2018年12月开工建设以来，国铁集团组织参建单位根据沙漠地质特点，采取有力有效措施攻坚克难，确保了工程如期建成。针对沿线施工及混凝土养护严重缺水的实际，对434座桥墩采用墩身预制拼装技术，提前在工厂完成预制构件加工，再到现场进行拼装，有效克服缺水对建设进度的影响；针对部分区段风沙大、沙丘动态迁移容易掩埋线路的问题，采取以桥代路方式，建成总长达49.7公里的过沙桥5座，让风沙从桥下穿过，大幅降低风沙对线路的侵害威胁；按照“沙漠修铁路，治沙要先行”的建设理念，同步推进风沙防护工程建设，共修建草方格5000万平方米，种植梭梭、红柳、沙棘等灌木和乔木1300万株，形成防沙护路的绿色屏障。

项目开通运营前，国铁集团严格各项规定和标准，精心组织对和若铁路各专业设备的检测验收和安全评估，对轨道状态、列车控制、通信信号系统等进行了综合优化调整。目前，该项目完全满足客货列车安全稳定运营要求，具备开通运营条件。

动态检测车驶过尼雅河特大桥。文兴华摄

和若铁路开通运营后，铁路部门将安排开行旅客列车2列，沿线群众乘旅客列车可直达若羌、库尔勒、乌鲁木齐等地，和田至若羌、库尔勒、乌鲁木齐最快分别11小时26分、17小时50分、24小时23分可达。

同时，作为便捷的物流通道，和若铁路将安排开行货物列车8列，沿线棉花、核桃、红枣、矿产等可通过铁路直通运达内地。

和若铁路与格尔木至库尔勒铁路若羌至库尔勒段、南疆铁路库尔勒至喀什段、喀什至和田段共同构成长达2712公里的环塔克拉玛干沙漠铁路环线，这也是世界首个沙漠铁路环线。该环线途经新疆巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区等5个地州，覆盖南疆地区上千万各族群众。这一铁路的建成通车，结束了和田地区洛浦、策勒、于田、民丰等县和巴音郭楞蒙古自治州且末县等地不通火车的历史，将进一步完善新疆铁路网结构，加快西部边疆铁路网建设，极大便利沿线各族人民群众出行和货物运输，带动沿线资源开发，对维护民族团结，巩固边疆国防，助力乡村振兴，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门于6月15日12时开始发售和若铁路列车车票。具体车次、时刻等资讯信息，旅客朋友可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

(本文图片均由国铁集团提供)

(责编：王连香、吕骞)