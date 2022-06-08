本报记者 李心萍

图①：重庆电讯职业学院汽车维护实训课场景。

新华社记者 唐 奕摄

图②：豪迈集团的焊接技师。

崔炳臣摄

数据来源：人力资源和社会保障部

习近平总书记强调：“技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济高质量发展具有重要作用。要健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。”

畅通渠道、完善政策、优化环境，近年来，在各地区各部门的积极努力下，技术工人的成长之路走得更踏实更顺畅。今年4月，人力资源和社会保障部对外发布了《关于健全完善新时代技能人才职业技能等级制度的意见（试行）》，又为数量庞大的技术工人打开了职业发展新通道。

在山东潍坊市，记者认识了这样一批从事高端机械装备制造的技术工人——

19岁的技工院校学生李天赐，因在技能大赛中脱颖而出受到企业青睐；

38岁的仲琦，多次在公司技能比武中获奖，一步步晋升为企业的六级技工；

46岁的王钦峰，去年12月成为潍坊市首批特级技师，享受正高级工程师待遇……

让我们走近这些技术工人，感悟他们的奋斗热情，分享他们的成长喜悦。

打造“孵化器”，让技能人才队伍持续壮大

凭借在技工院校学到的一身本领，19岁的李天赐在技能大赛中脱颖而出，收获了人生第一份工作

去年12月，离毕业还有半年多时间，山东技师学院的中级工班三年级学生李天赐就被豪迈集团看中，谈妥了就业意向。“很开心，这是人生中关键的一步。”他说。

3年前，没考上高中时，李天赐一度灰心迷茫，“当时还是家里人多次劝说，我才决定进技校试试看。”没想到，进入山东技师学院学习数控加工后，李天赐发现自己选对了路，“我从小就爱鼓捣东西。学加工，觉得挺好玩，也不觉得累。”

在校期间，看到不少师兄师姐通过技能竞赛脱颖而出、顺利就业，李天赐更加坚定了走技能成才之路的决心。

在山东技师学院，李天赐接受的是工学一体化新型培养模式。传统模式中，学生一、二年级在校学习理论，三年级到企业顶岗实习。而在工学一体化模式下，三年学习过程中，理论实操交叉进行。

这样一来，李天赐在一、二年级就有了前往企业实习的机会。他所在的智能制造学院，还直接将教室改成教学性生产中心，“学习内容就是动手组装产品。只有产品通过厂商验收，才能通过期末考试。”

兴趣加努力，让李天赐逐步成长起来。去年12月，在第四届全国智能制造应用技术技能大赛中，他荣获物联网安装调试员学生组一等奖。靠着这一成绩，李天赐赢得了豪迈集团招工人员的关注，收获了一份稳定的工作。

“与院校合作越深入，就越觉得培养技能人才离不开技工院校的支持。”豪迈集团人力资源部部长杜平感慨。2021年，豪迈集团共招聘了2500名一线技术工人，其中有1000名为职业技术院校、技工院校毕业生。

近年来，山东省重点产业新增劳动力近七成来自职业院校。山东技师学院的毕业生就业率已连续16年保持在98%以上。

人社部数据显示，截至2021年底，全国共有技工院校2492所，今年计划招生140万人以上。人社部提出，力争到“十四五”末，建设100个工学一体化培养模式专业，推动1000所技工院校参与实施工学一体化培养模式，让技工院校更好成为技能人才“孵化器”。

技工院校是输送新生力量的“蓄水池”，也是提升在职员工技能水平的“加油站”。

“刺刺刺”，火花四溅。站在操作台前，王成森时而对着电子图纸核对参数，时而熟练地操控机器面板加工模具。

进入豪迈集团第十七个年头，36岁的王成森已晋升为初级技师，是车间内技能等级最高的师傅，操作起镗铣床，那叫一个驾轻就熟。不过今年3月，王成森却作了一个让人颇感意外的决定：报名参加企业新型学徒制培训，重新成为一名学徒。

“干操作咱在行，可欠缺理论知识，得从头学起。”王成森说，以前，自己只会简单照着图纸加工，对参数设定的原理并不清楚，遇到一些复杂零部件，时常会出现组装不起来的情况。

学徒制理论学习的第一课就是机械制图。“学了绘图，看图纸更明白了，对零部件间的组合也更清楚。之后再加工新型复杂零部件，再也不发怵了。”王成森说。

王成森参加的企业新型学徒制培训，实操课程由公司负责，理论课程则由山东技师学院负责。豪迈集团以购买服务的方式，请山东技师学院为公司专门设计课程、编写教材、提供培训。“和在校生相比，为公司员工设置的课程更精简，也更贴合生产实际。”山东技师学院副院长朱金龙说。

近年来我国全面推行的企业新型学徒制，是指由企业与企业培训中心、院校、职业培训机构等联合，采取企校双师带徒、工学交替培养等模式共同培养企业技能人才。据人社部统计，2019年至2021年，全国共培养企业新型学徒140多万人。

架设“立交桥”，让技能人才发展空间更广

靠着接连几次在公司技能比武中取得的优异成绩，38岁的仲琦一步步晋升为企业的六级技工，还有了向专业技术岗位转岗的机会

5月28日一大早，豪迈集团电火花机床操作车间好不热闹，一年一度的电加工技能比武正式开赛。作为参赛者，第六生产部的仲琦早早来到公司。这天，她将与集团各生产部门的100多名电火花机床操作好手同台竞技。

比赛开始了。每名选手要在规定时间内，用数控机床加工出一朵立体金属花，看谁做的精度最高。比赛完毕，仲琦的心情平缓下来，开始坐在一边，仔细观察场上选手的手法。“这个手法很巧妙”“他速度好快啊”……仲琦看得认真，还不时与同事交流。

激烈的比赛从早上7点10分一直持续到下午5点。最终，仲琦获得三等奖，成功赢回一台电饼铛。令她期待的是，今年，豪迈集团计划开展集团层面技能比武41场，涉及车、铣、钳、研发、设计等各类工种，再加上生产部、车间自己组织的选拔赛，总共近200场，可谓好戏连台。

为啥对技能比武这么上心？仲琦解释道，一方面是对技艺和荣誉感的追求，另一方面，技能比武的成绩也和自己的技能等级晋升相关。

原来，豪迈集团在参照国家职业技能等级制度的基础上，在企业内部为技能人才设置了高级技工和技师两个发展序列，每个序列分九级。只有九级高级技工才有机会升入技师行列。

“公司规定，要晋升四级以上的高级技工，先得在技能比武中获得一等奖。”仲琦靠着之前3次参加技能比武的优异成绩，一步步晋升为六级技工，成为所在车间技能等级最高的员工。

“只有高技能人才，才能保证公司产品质量过硬、生产稳定。”杜平表示，目前，集团拥有高级技师280名、技师640名，“组织技能比武，历练了团队，也提升了大家的成就感。未来，我们将积极对接国家制度安排，为技能人才营造良好的成长环境。”

铺设纵向“成长阶梯”的同时，豪迈集团还架起了高技能人才与专业技术人才之间横向流动的“桥梁”，为技术工人拓宽发展空间。

这不，仲琦将目标瞄准了培训讲师岗位，“干了这么多年生产一线，也带了许多徒弟，希望能转型为专职培训师，为大家传授经验。”

杜平告诉记者，豪迈集团每年都会举行公司内部的“小高考”，各业务部门统一张榜，向全公司招贤纳士。技能人才除了可以申请调往不同工种、不同生产部门的实操岗位，还能从生产一线申请转入编程、研发等岗位。

“2021年，豪迈集团内部轮岗3000多人次，更多人走上新岗位、有了新发展。”杜平说，让高技能人才与专业技术人员融合发展，有利于培养复合型人才，也能让员工获得更多发展机会，大伙儿对此充满期待。

2020年，人社部出台文件，要求加强高技能人才与专业技术人才职业发展贯通。山东省人社部门也积极推进职业贯通发展，推动企业建立技能人才与管理人员、专业技术人才同等对待、互通互转的岗位制度。截至目前，山东已有672名技能人才转到相应等级的职称系列。

“企业将技能人才与经营管理人才、专业技术人才的职业发展通道并行设置、层级互相对照，架设高技能人才与专业技术人才成长的‘立交桥’，有利于激发队伍活力，也有利于培养复合型人才。”中国劳动和社会保障科学研究院研究员童天认为。

打破“天花板”，让技能人才奋斗热情更高

经过20多年不懈努力，46岁的王钦峰为公司作出重大贡献，被评为特级技师，为年轻员工树立了榜样

在仲琦、王成森等“中生代”员工眼中，集团里最敬佩、最羡慕的榜样，还是入职20多年的王钦峰。

去年12月23日，在豪迈集团组织的技能人才自主评价中，王钦峰被评聘为特级技师。

“以前，只知道有初级工、中级工、高级工、技师和高级技师，没想到现在还有企业特级技师，并且能按照正高级工程师级别兑现工资待遇。”王钦峰还被公司纳入股权激励计划，成了公司的股东之一。

成功背后是王钦峰长期不懈的努力——

1995年，年仅19岁的王钦峰进入公司，成为最早的34名员工之一。公司支持、自己努力，他把车床、铣床、刨床、磨床等技术学了个遍，还自学了机械、电气、数控等专业知识。

1996年，公司签下一笔柴油机曲轴端盖的加工合同。当时，公司员工一个工作日最多只能加工16个曲轴端盖，远远落后于同行业平均水平。这时，善学习、勤思考的王钦峰经过仔细研究，发明了一把组合刀具，不仅将生产效率提高了1.5倍，还能显著改善产品质量，他本人更是创造了一个月加工1450件、合格率达99.9%的纪录。

此后多年，王钦峰深入钻研电火花机床的各项技术，成功研发了防弧电路，解决了机床“烧结”的难题，成为名副其实的电火花专家。2010年，王钦峰又带领同事研制出无阻电源，将电火花机床的能耗降低了48%，每年可为全公司节约电费、材料费300多万元。

“王钦峰文化程度不高，但屡屡在企业关键时期发挥关键作用。”豪迈集团总裁张恭运告诉记者，王钦峰设计的电气柜和防弧电路行业领先，让企业在起步之初就打开了市场，他设计的电火花取断丝锥机床也填补了国内空白。在企业看来，文凭不是最重要的，只要能创造价值、作出贡献，高技能人才就能赢得大家的认可与尊重。

让张恭运高兴的是，如今企业里“有用即是人才，人人皆可成才，人人尽显其才”的氛围越发浓厚。

2021年11月，公司环境管理专员赵明敏经调研分析，认为车间使用的清洗废液过滤后有回收利用的价值，便提议采购一台膜过滤设备，对滤液进行重新利用。“赵明敏提出的小改进，不仅节省了废液处理费用，也减少了购买新液的费用，每年可为公司节省58万元。”看到公司事业后继有人，王钦峰很是欣慰。

前不久，在总结北京、山东等省份特级技师评聘试点经验的基础上，人社部决定，将原有的“五级”技能等级延伸和发展为新“八级工”制度。新“八级工”制度，即在初级工、中级工、高级工、技师和高级技师之下补设学徒工，之上增设特级技师和首席技师。“‘五级’变‘八级’，有利于打破技能人才成长的‘天花板’，激励大家不断向上发展。”中国职业技术教育学会副会长陈李翔说。

提高待遇、加强表彰激励、开展职业技能竞赛、完善职业发展通道和评价体系……当前，各地区各部门正为壮大技能人才队伍积极营造良好氛围。

再过不久，毕业离校的李天赐将正式加入豪迈集团，与王钦峰等前辈一道奋斗。对未来，他满怀期待：“希望能在产业发展的广阔舞台上不断成长，收获属于技术工人的精彩人生！”

激励技能人才加快成长（记者手记）

中国商飞的钳工组组长胡双钱，创造了打磨零件100%合格的佳绩，为国产大客机C919成功首飞作出积极贡献；

全国劳动模范、来自贵州的高级技师周家荣三十年如一日研究钢丝绳，为一座座世界级大桥提供了质量过硬的产品；

80后工程师陈亮刻苦攻关，把模具精度控制在1微米之内，帮助企业成为“隐形冠军”……

技术工人，是支撑中国制造、中国创造的重要力量。从“嫦娥”奔月到“祝融”探火，从“北斗”组网到“奋斗者”深潜，从港珠澳大桥飞架三地到北京大兴国际机场凤凰展翅……许许多多重大项目、重大工程的成功，都离不开高技能人才。

当今世界，综合国力的竞争归根到底是人才的竞争、劳动者素质的竞争。经过多年努力，我国已初步形成一支规模日益壮大、结构日益优化、素质逐步提高的高技能人才队伍。截至2021年底，全国技能人才总量超过2亿人，其中高技能人才总量已超6000万人。同时也要看到，高技能人才总量不足、结构失衡等短板仍然存在。近几年，我国高技能人才的求人倍率长期保持在2以上。有些企业表示，设备易得、技工难求，有时即便开出很丰厚的薪资，也难招到合适的高技能人才。

无论是加强科技创新、建设制造强国，还是破解用工结构性难题、满足企业发展需要，都要求我们采取有效措施，培养更多高技能人才和大国工匠。最重要的是通过健全体制机制，激励更多劳动者特别是青年人走技能成才、技能报国之路。

强化激励，增强技能人才的获得感。在职工工资主要由市场机制决定的基础上，有关部门可鼓励企业将职业技能等级作为工资分配的重要参考，根据职业技能等级设置技能津贴，提高技能人才的收入水平。

畅通渠道，让技能人才有盼头有奔头。要健全技能人才培养、使用、评价、激励机制，打造人才纵向发展的“阶梯”、横向流动的“桥梁”。

完善政策，提高技能人才社会地位。在落户政策上向技能人才倾斜，在子女入学、就医等方面提供便利……有关部门可采取一系列关爱措施，逐步扭转“重学历、轻技能”的传统观念，吸引更多人才加入产业工人大军。

当然，成长为高技能人才也离不开劳动者自身的努力。以勤学长知识、以苦练精技术、以创新求突破，会有更多技能工人在平凡岗位上干出不平凡的业绩。

我们欣喜地看到，近年来各地区各部门在完善技能人才评价、服务技能人才发展等方面进行了积极探索，一些技工院校也呈现招生规模稳步扩大、生源质量日益提升的良好态势。期待通过持续努力，能激励技能人才加快成长，为产业转型升级和经济高质量发展贡献智慧力量、提供有力支撑。

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)