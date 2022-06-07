人民网北京6月7日电 （记者栗翘楚）当前，随着汽车电动化、网联化、智能化技术加速演进，融合物联网、云计算、大数据、人工智能等多种创新技术的智能网联汽车应运而生，成为全球新兴产业发展的战略必争之地。近年来，从汽车制造商到5G通信商、从高精地图提供商到芯片设计与制造商，以及众多自动驾驶科技公司纷纷入局自动驾驶领域，各类车型加速技术演进，逐步走上快车道。

一直以来，围绕自动驾驶，一直以来业内认为有两条路线，一是单车智能，二是车路协同。

当前，我国智能网联汽车发展正从测试验证转向多场景示范应用新阶段。国内多地以城市/区域为载体，不断加快规模化示范应用，深化“车-路-网-云”协同发展。

业界人士认为，日趋复杂的交通问题呼吁全业务领域数字治理，以顺应从单项治理走向综合治理、从交通治理走向城市治理、从单车智能走向车路协同的行业趋势。同时，智能物联时代一个重要变化是从功能驱动走向场景驱动，需要基于场景的云边端全栈式技术融合创新。

2021年3月，蘑菇车联与湖南省衡阳市政府达成战略合作，双方在车辆智能化、道路智能化、自动驾驶、车路协同、AI云等领域开展合作，以衡州大道、蔡伦大道为主体辐射周边，建设“智慧数字道路”，建立可靠高效稳定的智慧交通运行体系；大规模落地并商业化运营自动驾驶在城市公交、清扫巡逻等公共出行和公共服务场景中的应用，构建智能网联汽车产业生态。

近年来，中国凭借领先的5G水平、广泛的通信基站布局、“新基建”的政策支持以及广阔的国内市场，正在加速探索自动驾驶“中国方案”。

业界人士表示，首先，自动驾驶在城市范围内大规模落地，能够带动以5G基站、AI、大数据中心、工业互联网为代表的基于新一代信息技术演化生成的信息基础设施建设；其次，“车路云一体化”系统方案的落地，能够带动智能交通、智能物流等融合基础设施建设；最后，所有自动驾驶车辆均采用新能源驱动，这也能够带动新能源汽车充电桩、换电站乃至特高压等新基建配套完善。

据蘑菇车联衡阳项目负责人介绍，衡阳智慧交通项目主要做三件事，第一，承接城市道路基础设施智能化升级，部署激光雷达、摄像头、路侧通信单元和边缘计算服务器等智能设备，实现交通元素全覆盖的城市级3D交通数字模型；第二，提供城市级自动驾驶公共服务车辆升级和车队运营服务，包含公交、出租、巡逻、清扫等公共服务车辆；第三，依托云端的“城市交通大脑”为城市管理者提供实时动态的交通统一管理平台，并为普通用户提供新型交通服务，包括数字孪生、车道级导航、车道级数字信息呈现。此举将为普通市民提供更多安全和高效的驾驶服务。

同时，绿色、低碳是新基建的重要指标，车路云一体化或将开辟减碳新空间。“项目基于‘车路云一体化’系统，落地智能网联汽车应用，预计将提高交通出行效率，达到节能、减碳减排的目的。同时打造交通大数据云控基础平台，强化车辆全生命周期管理，有效降低碳排放，助力衡阳绿色发展，尽早实现‘双碳’目标。”蘑菇车联衡阳项目负责人说。

据悉，目前该项目一期道路智能化升级已落地，并实现多种自动驾驶公共服务车辆试运行。

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