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外汇局：5月末我国外汇储备31278亿美元 环比上升0.26%

2022年06月07日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，截至2022年5月末，我国外汇储备规模为31278亿美元，较4月末上升81亿美元，升幅为0.26%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2022年5月，我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡。

“国际金融市场上，受主要国家货币政策及预期、全球经济增长前景、地缘政治局势等因素影响，美元指数小幅下跌，主要国家金融资产价格涨跌互现。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，与资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。”王春英说。

四月份数据显示，截至2022年4月末，我国外汇储备规模为31197亿美元，较3月末下降683亿美元，降幅为2.14%。

(责编：罗知之、高雷)

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