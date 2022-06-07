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重大水利工程建设“提速” 大藤峡水利枢纽灌区工程开工建设

2022年06月07日14:22 | 来源：人民网
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人民网北京6月7日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，6月6日，大藤峡水利枢纽灌区工程开工建设。该项目是国务院部署实施的150项重大水利工程之一，也是2022年国务院第167次常务会议确定的今年重点推进开工建设的六大灌区之一。

近日，国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施》，提出加快推进一批论证成熟的水利工程项目。灌区建设和改造等工程被纳入其中。

水利部相关负责人表示，大藤峡水利枢纽灌区为新建大型灌区，总投资80.08亿元。国家按照西部政策给予中央补助投资支持，余下投资由广西多渠道筹集资金解决。为贯彻落实国家稳经济扩大有效投资决策部署，切实加快工程建设，广西积极用好用足相关财政政策、金融政策，目前已落实年度建设资金6.75亿元，其中地方债券资金1.75亿元、金融贷款5亿元。

大藤峡水利枢纽灌区设计灌溉面积100.1万亩。工程利用已建的大型和中小型水库作为主要水源，利用正在建设的大藤峡水利枢纽库区自流引水和黔浔江提水作为补充水源，新建渠（管）道652公里，新建及恢复13座泵站装机容量1.28万千瓦。

大藤峡水利枢纽灌区地处区域光热条件优越，水资源及耕地资源丰富，适宜进行农业综合开发，不仅是广西重要的粮食基地，同时也是糖料主要生产基地之一。建设大藤峡水利枢纽灌区工程，是落实国家《扎实稳住经济一揽子政策措施》的一项重要举措。

据了解，大藤峡水利枢纽灌区建设总工期为60个月。施工准备期约为5个月，主要完成场地平整、场内道路、施工工厂、生产和生活用房、供水、供电等项目。第一年拟同时开工建设南木补水干管、十八山输水隧洞建设。6月6日开工建设的主要内容为南木补水干管部分线路。

工程建成后，可进一步发挥大藤峡水利枢纽的灌溉供水效益，有效解决贵港市、来宾市等桂中典型干旱区骨干水利工程缺乏、耕地灌溉保证率较低、旱灾频繁、村镇人畜用水困难等问题，保证项目区粮食生产安全和村镇供水安全，为当地打造优质特色粮食、高产高糖甘蔗等“两高一优”农产品基地创造条件，促进民族地区乡村振兴和经济社会发展。

(责编：赵竹青、高雷)

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