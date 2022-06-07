民航局发出四份熔断指令 要求做好机票退改等工作
2022年06月07日14:16 | 来源：人民网
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民航局向4个航班发出熔断指令。制图：王连香
人民网北京6月7日电 （记者王连香）据中国民航局消息，6月6日，民航局向东航MU570等4个航班发出熔断指令。
根据民航局通报，5月23日入境的东航MU570航班（巴黎至太原）确诊新冠肺炎旅客8例；5月24日入境的国航CA140航班（首尔至杭州）确诊新冠肺炎旅客5例；5月25日入境的国航CA946航班（卡拉奇至郑州）确诊新冠肺炎旅客5例。自6月13日起，分别暂停上述3个航班运行2班。5月29日入境的南航CZ328航班（洛杉矶至广州）确诊新冠肺炎旅客10例；自6月13日起，暂停该航班（周日入境）运行4班。熔断的航班量均不得用于其他航线。
民航局要求，各航空公司要在当地使领馆指导下，做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。
(责编：王连香、高雷)
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