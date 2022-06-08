本报记者 曲哲涵

5月31日，国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》正式发布，推出六方面33项措施，其中有24项直接涉及财政职能，涵盖税收、专项债券、政府采购、支出政策、民生社保等。财政部门如何将这些政策落实落细？近日，财政部举行新闻发布会，解答社会关切。

“退、缓、补、购、奖”，多措并举保主体

4月至5月31日，已退还留抵税额约1.34万亿元

稳经济，要让市场主体真解渴、早受益。财政政策聚焦市场主体实际困难，通过“退、缓、补、购、奖”等多种方式，精准发力，纾困解难。

进一步加大增值税留抵退税政策力度。在实施好前期已出台政策的基础上，扩大留抵退税政策适用范围，将批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业等7个行业企业新纳入政策范围，预计新增留抵退税1420亿元。年内各项留抵退税政策新增退税总额达到约1.64万亿元。

财政部部长助理欧文汉表示，今年4月至5月31日，已退还留抵税额约1.34万亿元。下一步将加快退税进度，小微企业以及制造业等行业中型、大型企业存量留抵退税集中退还上半年基本完成。

中小微企业是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑。财税政策通过多种方式，给予中小微企业更多帮扶——

缓：将符合条件的中小微企业、个体工商户的3项社会保险单位缴费部分，以及中小微企业、个体工商户和餐饮、零售等5个特困行业养老保险费缓缴期限，延长到今年年底；同时，将上述5个特困行业缓缴养老、失业、工伤3项保险费政策，扩围至受疫情严重冲击、行业内大面积出现企业生产经营困难、符合国家产业政策导向的其他特困行业。

补：将失业保险留工培训补助扩大至所有困难参保企业。对中小微企业吸纳高校毕业生就业的，加大扩岗补助等支持，全力支持企业稳岗发展。

购：降低中小企业参与政府采购的门槛，调整小微企业的价格评审优惠。为中小企业添订单、增动力、稳预期。

奖：指导督促国家融资担保基金落实再担保合作业务规模不低于1万亿元的要求，下达小微企业融资担保降费奖补资金30亿元，支持扩大融资担保业务规模、降低担保费率，进一步缓解小微企业融资难、融资贵问题。

“这些政策为企业特别是中小微企业及时‘止血’‘补血’；加上金融政策的支持，助力企业渡过经济下行难关。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬说。

稳投资、促消费、畅循环，靠前发力稳增长

今年新增专项债券要在6月底前基本发行完毕

今年以来，面对经济下行压力，财政政策稳字当头、靠前发力，在稳投资、促消费、畅循环方面，增量措施分量足。

有效投资对稳增长具有关键作用。今年以来，财政部门持续加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，发挥政府投资的乘数效应，引导社会投资方形成稳定预期。截至5月27日，已累计发行新增专项债券1.85万亿元，占已下达限额的54%，较去年同期增加约1.36万亿元。国务院要求，今年新增专项债券要在6月底前基本发行完毕，并力争在8月底前基本使用完毕。

欧文汉表示，为完成好这项任务，已将新型基础设施、新能源项目纳入重点支持范围。同时，中央财政将按月做好专项债券发行使用进度通报预警等工作，地方财政将及时拨付资金到项目单位，优先支持在建和前期工作充分的成熟项目。

出台措施稳住粮食安全“压舱石”，做好能源保供。欧文汉表示，在前期农资补贴已发放200亿元基础上，再次下达100亿元，适当提高稻谷、小麦最低收购价，提高粮食安全保障能力。支持建立健全煤炭产量激励约束政策机制，推动煤炭等能源资源增产增储。

为支持促进居民消费持续恢复，释放内需潜力，财政部下发通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税，预计将减征车购税600亿元。

为保持产业链供应链稳定，财政部积极采取措施，支持打通产业链“断点”和供应链“堵点”，畅通经济循环。

一是加大对重点产业链稳定运行的支持力度。包括加大增值税留抵退税力度，安排专项资金支持制造业领域补短板、强弱项，加快培育一批“专精特新”企业和制造业单项冠军企业等。

二是加大对民航等行业企业纾困发展的支持力度。暂停航空企业分支机构预缴增值税，退还航空运输业企业留抵税额，对国内客运航班实施阶段性财政补贴等措施，进一步促进民航业安全稳定和纾困发展。对其他受疫情影响较大的行业企业，也出台了相应的扶持政策。

三是加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。安排约50亿元，择优支持全国性重点枢纽城市，加快推进多式联运融合发展；安排63.6亿元资金支持加快农产品供应链体系建设、实施县域商业建设行动；安排约50亿元资金支持农产品产地冷藏保鲜设施建设。

四是加大对降低市场主体运营成本的支持力度。今年国务院已经明确，鼓励各地对缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的纳税人给予减免；对减免租金的房屋业主，按规定减免今年房产税、城镇土地使用税。欧文汉表示，财政部已部署各地细化完善本地区税收减免政策，加强与行业主管部门沟通，推动降低市场主体用水用电用网等成本。

“这些举措精准、务实、及时，政策力度和节奏超预期，稳经济的政策效应将逐步显现。” 中国财政科学研究院研究员石英华认为，提升财政政策效能，须统筹好财政资源，及时纾解预算执行和政策实施中可能存在的阻滞。“接下来，相关部门要关注政策实施的‘最后一公里’，尽可能减少政策时滞。”

强化保障、压实责任，兜牢“底线”保民生

中央财政困难群众救助补助资金预算1546.8亿元已全部下达

越是困难时刻，越要关注民生。此次一揽子政策中，明确要完善农业转移人口支持政策。完善对困难群众的生活保障，兜牢兜实基本民生底线。

据介绍，目前中央财政困难群众救助补助资金预算1546.8亿元已全部下达，当物价涨幅达到规定条件时，将及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。

当前，部分地区基层财政比较困难，保基本民生、保工资、保运转的“三保”问题备受关注。财政部预算司司长王建凡表示，为落实“三保”硬任务，今年中央对地方转移支付近9.8万亿元，比上年增加约1.5万亿元，具备条件的5月底前已全部下达。目前地方财政运行平稳有序，基层“三保”支出得到有效保障。财政部将“三保”支出作为预算支出重点，首先保障教师等重点群体工资、养老金等按时发放，并将疫苗接种、患者救治、防疫物资及必要生活物资保供等疫情防控必要支出，作为重要内容进行保障。

欧文汉表示，目前财政部门充分运用财政资金直达机制，保障民生补助资金精准直达受益对象。财政部门将进一步强化直达资金监控管理，严格执行台账制度，对资金分配、下达和使用等各个环节进行全过程监控，实现资金下达和监控同步“一竿子插到底”，防止资金挤占挪用，确保资金精准用于基本民生。

《 人民日报 》（ 2022年06月08日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)