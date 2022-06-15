人民网记者 杜燕飞

当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。越是形势严峻，越要坚定信心、果断应对，在稳经济和助企纾困上发挥更大政策效应。日前，国务院发布了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，部署实施6方面33条稳经济一揽子政策措施。国家层面的稳经济理念正在各行业、各地区形成共识，政策正从“纸上”落到“地上”，成为稳住经济社会发展的重要支撑。对此，人民网财经策划了“稳经济举措‘政’在落地”系列报道，解读政策部署，反映相关举措的落地成效。

能源是经济社会发展的基础支撑。国务院日前印发的《扎实稳住经济一揽子政策措施》明确，在确保安全清洁高效利用的前提下有序释放煤炭优质产能，抓紧推动实施一批能源项目，提高煤炭储备能力和水平，加强原油等能源资源储备能力。

专家认为，我国经济的稳定发展需要稳定的能源供给做支撑。从我国的能源资源禀赋来看，洁煤稳油增气是目前保障能源供应的重要手段。同时，要加大能源项目建设，在增强能源安全保障能力的同时，拉动投资、扩大内需、增强发展后劲，促进经济平稳增长。

有序释放优质产能 提高煤炭储备能力和水平

国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确，在确保安全清洁高效利用的前提下有序释放煤炭优质产能,提高煤炭储备能力和水平。

随着“迎峰度夏”即将到来，各地不断加大煤炭供应力度。例如，吉林省今年年底前将完成新增储备能力180万吨以上，全省应急储备能力保持在500万吨以上；山西省将签订有量有价的电煤中长期合同，确保辖区内生产生活用电不受影响，发电企业要确保电煤存煤不低于15天。

国家能源集团乌海能源老石旦煤矿井下采面工作现场。受访者供图

在这其中，能源央企发挥着“压舱石”的作用。国家能源集团表示，要加快推进优质资源获取，做好煤炭稳产稳供，做好电力应发尽发，带头稳价稳市，保障产业链供应链畅通，推动煤炭储备基地建设，保能源供应。国家电投表示，要千方百计加大煤炭生产供应，确保煤炭保供稳价工作落地。

“现阶段煤炭依然是我国的主体能源，尤其是在电力生产领域，全社会70%左右的发电量仍是煤电。从保障能源安全、稳定能源供应的意义上，煤炭发挥着无可替代的‘压舱石’与‘基本盘’作用。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺在接受人民网记者采访时表示，我国经济的稳定发展需要稳定的能源供给做支撑，提高煤炭储备能力和水平应该是当前稳定预期的重要前提条件，要立足我国以煤为主的基本国情，推动煤炭清洁高效利用。

“今年以来，我们通过核增产能、扩产、新投产等措施新增煤炭产能3亿吨，并将产能和产量目标明确到产煤所有省份，充分释放煤炭先进产能。我国煤炭运输能力大幅增强，重点地区煤炭储备能力持续提升，政府可调度的储备资源大幅增加，在煤炭保供中也发挥了重要作用。”国家发改委副主任赵辰昕此前在新闻发布会上表示，今年要推动发电供热用煤中长期合同全覆盖，完善煤炭中长期交易价格机制，降低电力企业用煤成本，夯实能源电力供应基础。

数据显示，今年以来，我国煤炭生产保持较快增长态势，1至4月原煤产量同比增长10.5%，其中山西、陕西、内蒙古、新疆4省区合计占比80.9%。当前，统调电厂电煤库存达到1.59亿吨以上，同比增加近5000万吨，可用天数已提升至32天。

推进能源项目建设 有效扩大投资拉动内需

进入五六月份，白鹤滩水电站水电站16台百万千瓦机组安装工作全部完成，向全面投产目标发起最后冲刺；华东地区最大抽水蓄能电站浙江长龙山抽水蓄能电站最后一台机组进入调试试运行阶段，电站全面投产在即；重庆奉节县23万千瓦复合光伏发电项目一期工程开工建设；粤港澳大湾区直流背靠背电网工程投产，支撑广东省东西部电力交换能力提升至1000万千瓦；塔里木油田沙漠公路零碳示范工程建成投运，86座光伏电站产生的电力可满足436公里生态防护林每日灌溉所需……

塔里木油田沙漠公路零碳示范工程建成投运。受访者供图

加快能源等基础设施建设，对于国民经济保持平稳增长具有重要意义。国务院日前印发的《扎实稳住经济一揽子政策措施》（以下简称《政策措施》）明确，抓紧推动实施一批能源项目。

此后，各地政府相继出台一系列举措，推动能源项目建设。例如，沈阳市对清洁取暖、供热基础设施更新建设等领域，提出多项支持措施，以保障民生供热及能源安全。一系列惠企、助企政策的全面实施，将更好地助力供热企业平稳健康发展，进一步提振了市场主体信心。联美控股表示，要利用在环保供热、清洁能源方面的核心技术以及管理能力，完善并输出综合智慧能源运营整体方案，在生物质能、地热能、氢能等清洁能源领域积极探索，布局工业节能技术、储能产业链等业务，借力国家和地方政府的举措，创造更大的经济和社会效益。

多家能源企业也出台了相应举措。国家电网公司表示，今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元；做好新能源项目并网服务，推动配套电网同步建设，加快抽水蓄能项目发展等。国家电投表示，科学有序组织项目开发建设，确保完成年初下达的各项发展目标任务。

“加大能源项目建设，在增强能源安全保障能力的同时，可以有效拉动投资、扩大内需、增强发展后劲，从而促进经济平稳增长。”孙传旺表示。

国家能源局相关负责人介绍，下一步将“清单制”推进重大工程实施，分级分类做好项目跟踪监测和调度工作，利用好推动102项重大工程实施部际联席会议制度等协调机制，有序推动重大项目建设，积极扩大有效投资，加强能源安全保障能力建设，加快能源绿色低碳转型发展，推动“十四五”规划目标全面有力落实。

加大油气勘探力度 提升能源资源储备能力

6月8日，国内最深的盐穴地下储气库江汉盐穴天然气储气库王储6井投产注气，首日注气量19万立米；5月31日，塔河油田天然气资源正式通过管输方式由西气东输管道系统上载进入“全国一张网”；5月27日，中国石化销售湖北石油宜昌枝江油库启用，4000吨柴油通过罗家河码头趸船及一条6.1公里的地下油龙注入油罐；5月26日，国内在建规模最大的液化天然气储备基地——中国海油盐城“绿能港”主体项目一期工程通过机械完工验收；5月23日，随着双51库、双31库注气投产，东北及京津冀地区最大储气库群——辽河油田储气库群日注气能力已达3000万立方米……

中国石化销售湖北石油宜昌枝江油库正式启用。受访者供图

国务院日前印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确，要加强原油等能源资源储备能力。谋划储备项目并尽早开工。推进政府储备项目建设，已建成项目尽快具备储备能力。

今年以来，多家能源企业加大勘探力度，多方组织资源进口，加快储气库建设，确保我国油气安全稳定供应。据中国海油开发生产部有关负责人介绍，截至目前，中国海油已实现新井投产180口，较计划多投产23口，并取得43口油井日产超百吨的佳绩，为增储上产提供了保障。中国石油有关负责人表示，下一步要加大油气勘探开发力度，加快油气储运设施建设，推动炼化等重大项目建设；统筹国内外油气资源，多措并举增加国内原油供应，落实国内天然气增产增供，积极增加国内成品油市场供应。

“一方面，我国正处于稳增长的关键时期，现阶段推动经济平稳运行的前提依旧是能源安全。从我国的能源资源禀赋来看，洁煤稳油增气仍是目前保障能源供应的重要手段。”孙传旺表示，另一方面，近年来，国际原油价格持续上涨，原油供给的波动性与不稳定性显著增强，加强原油等能源资源储备，才能增强经济在应对复杂国际形势的韧性。

“目前，我国主要油气企业成品油库存保持高位运行，天然气管存、罐存均处在高位水平，能够有效保障需求。”赵辰昕介绍，近期，上游供气企业和各地基本完成全年及下一个供暖季天然气合同签订，各地签订的供暖季合同量普遍比去年实际供应量有所增长。

国家能源局有关负责人表示，持续完善石油、天然气产供储销体系建设，加快推进西气东输等一批油气重大基础设施建设。持续发挥国产和进口资源的互补作用，有效应对供需市场波动对煤炭油气保供的影响。

“稳经济举措‘政’在落地”系列报道：

之一：积极财政加力加码 “真金白银”稳经济护民生

之二：货币金融政策持续发力 精准纾困中小微企业

之三：稳投资、促消费 央地携手派发政策“红包”

之四：保产业链供应链稳定 打通堵点“链”上发力



(责编：罗知之、吕骞)