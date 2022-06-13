人民网记者 乔雪峰

当前，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。越是形势严峻，越要坚定信心、果断应对，在稳经济和助企纾困上发挥更大政策效应。日前，国务院发布了《扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》，部署实施6方面33条稳经济一揽子政策措施。国家层面的稳经济理念正在各行业、各地区形成共识，政策正从“纸上”落到“地上”，成为稳住经济社会发展的重要支撑。对此，人民网财经策划了“稳经济举措‘政’在落地”系列报道，解读政策部署，反映相关举措的落地成效。

投资、消费和出口这三个经济指标是衡量一个国家经济水平的重要指标，对带动一个国家的经济发展有着显著作用。

在当前的大环境下，推动经济增长，最根本的还是要拉动内需。作为拉动内需的根本动力，稳定投资和促进消费是保持经济增长的关键所在。

近日，国务院研究出台了扎实稳住经济一揽子政策措施。5月25日，国务院召开全国稳住经济大盘电视电话会议，就贯彻落实一揽子政策措施作出全面部署。

5月31日，《扎实稳住经济的一揽子政策措施》的通知正式对全社会发布，提出了六个方面33项具体政策措施。其中就提出了稳投资、促消费等政策，包括加快推进一批论证成熟的水利工程项目、加快推动交通基础设施投资、因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设、稳定和扩大民间投资、促进平台经济规范健康发展、稳定增加汽车家电等大宗消费等6项具体举措。

国家发展改革委副主任赵辰昕表示，全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，加大宏观政策调节力度，靠前发力、适当加力，合理扩大有效需求，推动重点领域加快复工达产，做好重要民生商品保供稳价工作，保持经济运行在合理区间。

多部委出台“政策包”推动基础设施投资

当前形势下，盘活存量资产、扩大有效投资具有重要意义。近日，国家发改委出台了《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，进一步贯彻落实稳住经济一揽子政策措施。

“盘活存量是方式方法，扩大有效投资才是工作目的。”赵辰昕指出，盘活存量资产，就要把回收资金用于重点领域建设，形成新的有效投资，实现良性循环，为稳定经济增长作出新的积极贡献。

基础设施是经济社会发展的重要支撑，全面加强基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义。

近期，我国水利工程尤其是重大水利工程建设有力推进，充分发挥了水利稳投资、稳增长的重要作用。6月10日，水利部副部长魏山忠表示，今年前5月，我国水利建设全面提速，新开工项目10644个，投资规模4144亿元；其中投资规模超过1亿元的项目609个。

魏山忠指出，吴淞江整治、福建木兰溪下游水生态修复与治理、雄安新区防洪治理、江西大坳灌区、广西大藤峡水利枢纽灌区等14项重大水利项目开工建设，投资规模达869亿元。

“今年前4月，我国完成交通固定资产投资超过9100亿元，同比增长5.7%。”交通运输部副部长徐成光接受记者采访时表示，党的十八大以来，我国坚持适度超前的原则，不断加大投资力度，我国交通基础设施建设取得了举世瞩目的成就。“目前，按照适度超前的原则，我们正在加快川藏铁路及公路配套工程，出疆入藏大通道、西部陆海新通道（平陆）运河工程、小洋山北侧集装箱码头、宁波舟山港航设施及综合交通枢纽等一大批战略性重大工程项目，为稳投资、扩内需、带就业、保民生，筑牢国民经济宏观大盘提供支撑保障。”

此外，交通运输部印发了《关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案》，提到了11项交通运输重大工程包，每项工程包由若干具体工程项目组成，特别是国家102项重大工程项目中，由交通运输部牵头落实的交通项目均纳入各工程包予以优先推进。比如国家高速公路大通道联通工程，重点聚焦加快建设国家综合立体交通网主骨架，优先打通国家高速公路主线和省际衔接路段，推进京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等建设年代较早、车流量大、交通繁忙拥堵的国家高速公路主线扩容改造，确保“十四五”时期完成新改建高速公路达到2.5万公里。

徐成光表示，这些重大工程项目，聚焦6轴7廊8通道国家综合立体交通网主骨架，将对服务支撑国家重大战略、完善国家综合立体交通网、推进交通基础设施高质量发展发挥重要牵引带动作用，也将对当前促投资、稳增长、稳就业形成有力支撑。

“全面加强基础设施建设是一项关系当前扩内需、稳增长的综合性大战略。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示，今年加强基建投资，是应对需求收缩的关键举措，在应对国际金融危机冲击，扩大内需方面效果比较明显。

基建投资成地方稳经济重要抓手

随着国务院扎实稳住经济一揽子政策措施的发布，各地相继出台了相应的政策措施，一系列稳经济举措逐步落地生效。

据不完全统计，截至6月11日，共有20多个省市区出台了稳经济、保增长的一揽子具体措施。

5月27日，浙江省出台了38项稳经济政策措施，在扩投资、促消费方面，重点推进一批水利重大项目、推动交通基础设施投资，推进城市市政建设基础设施投资，促进民间投资稳定增长等。

5月29日，宁夏回族自治区公布了稳经济、保增长、促发展的7方面50条举措，其中明确了稳投资、促消费方面9条举措。包括加快推进重点水利工程建设、加快推动交通基础设施投资、因地制宜推进城市更新建设、稳定汽车家电等大宗消费等。

6月1日，广东省公布稳经济的6方面131项具体政策，在扩投资、促消费方面，提出了加快推进省重点项目建设、推进一批论证成熟的水利工程项目、加快推动交通基础设施投资、因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设、稳定和扩大民间投资、促进平台经济规范健康发展、稳定增加汽车、家电等各领域消费等多方面措施。

6月2日，北京市发布统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案，共6个方面45项措施，着力稳增长、稳市场主体、保就业。提出要推进重大项目建设，加大有效投资力度，包括加快推进重点功能区和城市副中心项目建设进度、制定推进现代化基础设施体系建设实施方案、持续激发民间投资等扩投资举措。

6月9日，甘肃省发布了稳住经济一揽子政策措施，内容包括11个方面53条政策措施，对于国家提出6个方面33条措施做了全面贯彻和细化落实。并在此基础上，新增了强工业、加大招商引资、促消费稳外贸、科学疫情防控、抓政策落地5个方面20条措施。

记者梳理发现，在各地出台的具体措施中，稳投资、促消费被地方政府普遍视为扩内需、稳增长的主要抓手，基建投资更是重中之重。今年多省份基建的重点都集中在水利、交通运输（新增农村公路建设目标）、地下综合管廊、能源项目建设等领域，并与乡村振兴有机结合，起到以工代赈、促进农民工就业等作用。此外新能源、数字新基建等新产业也被多地纳入方案中。

华泰期货研究院发布的报告指出，今年以来，受疫情影响以及对出口生产转移的担忧，制造业投资预计维持韧性，而地产、基建和消费将成为稳增长政策的主要目标。其中，由于地产和消费受居民信心及购买力影响较大，因此基建成为今年稳增长的主要抓手。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东则指出，地方全面落实国家稳经济政策，因地制宜实施本地化举措，更全面更贴合实际。“稳经济要坚持‘全国一盘棋’，尽快发挥政策合力，地方要在发挥能动性的同时，注重跨区域联通。”

各地促消费政策激发市场主体活力

汽车业是国民经济的支柱性产业，汽车消费增长空间大，带动效应强，是扩大内需、拉动消费的关键领域。《扎实稳住经济的一揽子政策措施》中就提出要稳定增加汽车、家电等大宗消费。

“稳定增加汽车消费，对推动消费复苏回升、带动汽车全产业链持续发展，具有非常重要的作用。”商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同有关部门出台细化落实举措，推动汽车由购买管理向使用管理转变，确保有关措施尽快落地见效，促进汽车市场持续稳定发展。重点是两方面：一是稳住增量，增加新车消费；二是盘活存量，扩大二手车流通。

近期，各地积极落实国家稳定增加汽车消费的部署，部分汽车限购地区如上海、深圳等城市增加了号牌指标数量，吉林、重庆等地出台了新车购置补贴、汽车以旧换新、支持新能源汽车消费、便利皮卡车进城等举措。随着各项相关措施落地见效，汽车消费将持续回稳复苏，为稳定宏观经济大盘发挥积极作用。

各地出台的促消费政策中，还通过发放消费券、举办各类促销活动、减少限购、税费优惠等方式来提振当地线下消费，大多涵盖受疫情影响的大型商超、餐饮、旅游等领域。比如北京市发放绿色节能消费券，可用于购买电视机、空调、电冰箱等21类产品。山东省发放文旅惠民消费券，可用于抵扣景区门票、酒店住宿消费等。贵州发放1.4亿元零售文体和餐饮消费券，力促消费回暖。

北京市商务局二级巡视员丁剑华在新闻发布会上表示，正会同有关部门抓紧研究出台《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的若干措施》，进一步激发市场主体活力和市民消费信心。

“面临复杂的国内国际的情况，拉动内需非常关键，而消费券是目前启动消费的一个最有效的方法，消费券的发放提升了疫情背景下的消费市场。”北京大学经济学院教授许云霄指出，政府通过发放消费券，激发人们的消费欲望和消费能力，同时也能激发中小企业的信心。

平安证券首席经济学家钟正生表示，国内疫情形势逐渐好转，财政政策的大力度落实，各项稳增长政策陆续实施，再加上以汽车为主要抓手的促消费政策落地，都将支撑中国经济的发展。

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