人民网记者 赵竹青 罗知之

5月9日，广汕高铁跨京九铁路特大桥转体成功，两个梁体顺利“牵手”，打通了广汕高铁建设的“咽喉”要道，为全线贯通奠定坚实基础。

5月21日，浙江省海宁市“十四五”新型储能建设布局项目开工，该项目占地面积20亩，一期投资6100万元，一次充电可达11万度。

5月31日，新建川南城际铁路宜宾临港长江大桥顺利合龙，这也是世界上首次在桥梁设计中将多线公路与高铁放在同层，速度、跨度和宽度均为世界之最。

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热火朝天的建设场景，正在神州大地多处涌现。基础设施投资正在发挥稳住经济大盘、推动经济高质量发展的积极作用。

——适度超前，狠抓落实，基建投资全面提速

中央经济工作会议在部署2022年经济工作中提出，适度超前开展基础设施投资。今年以来，我国不断加强交通、能源、水利等基础设施体系建设，进一步释放投资潜力，推动经济高质量发展，为稳增长注入强大动力。

地方相继启动一批重点工程。上海启动建设上海示范区线、20号线一期等轨道交通线，加快建设崇明线、机场联络线等轨道交通线，开工建设沪渝蓉沿江铁路上海段等工程；广东加快交通强省建设，推进广湛、深江、深汕、珠肇、梅龙等高铁建设，推进普通国省道和普通公路危旧桥、渡改桥升级改造……

各地基础设施投资提速明显。一季度，湖北省完成交通投资284.2亿元，同比增长22.6％，达到历史同期最高水平；山东省交通基础设施建设一季度完成投资536亿元，同比增长35.9%，创历史新高。

全国范围来看，基础设施建设对稳经济意义重大。统计局数据显示，1至4月，我国基础设施投资同比增长6.5%，拉动全部投资增长1.4个百分点。

当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，经济下行压力持续加大。加快基础设施项目开工建设，以扩大有效投资稳经济是应对短期经济困难的重要抓手。

连日来，多个中央级会议反复强调，各地各部门积极落实，共同推动基础设施建设再上新台阶。4月26日，中央财经委员会第十一次会议，研究了全面加强基础设施建设问题。4月29日，中共中央政治局会议要求，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。5月31日，国务院常务会议部署的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》正式对外发布，对于全面加强基础设施建设作出明确要求：包括加大金融机构对基础设施建设和重大项目的支持力度、加快推进一批论证成熟的水利工程项目、加快推动交通基础设施投资、因地制宜继续推进城市地下综合管廊建设、抓紧推动实施一批能源项目等。

响应中央政策，各地狠抓落实。江苏省列出用地保障清单，重大项目一季度形成实物量，上半年开工率达75%，9月力争全开工；河北省财政厅近日发布2022年PPP（政府和社会资本合作）项目开发计划，共有50个项目，投资额达605亿元；安徽省也将围绕新基建、能源安全、城市更新、国家物流枢纽等领域推进一批重大项目。

清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜认为，以基础设施的完善增强经济的回旋空间，实现全国发展的供给和需求能力更好匹配，对支撑国民经济持续健康发展、防范化解外部冲击具有重要作用。

——盘活存量，加强支持，为稳经济提供强大合力

多种方式盘活存量资产，是基础设施建设加快推进的一大抓手。5月25日，国务院出台了《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，提出要发展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），有序推进政府和社会资本合作（PPP），积极推进产权规范交易，发挥国有资本投资运营公司功能作用，挖掘闲置低效资产价值，支持兼并重组等其他盘活方式。

“盘活存量是方式方法，扩大有效投资是目的。”国家发展改革委副主任赵辰昕表示，盘活存量资产，就要把回收资金用于重点领域建设，形成新的有效投资，实现良性循环。

基础设施公募REITs创新了融资渠道，解决了“基础设施投资的钱从哪里来”的问题，为基建投资提供可持续的资金来源。今年以来，围绕基础设施REITs的各项工作快速推进。3月，证监会表示，正在会同相关部委，进一步深入推进基础设施REITs试点，完善制度机制，拓宽试点范围。4月，沪深交易所分别就基础设施公募REITs新购入项目指引公开征求意见。5月，国务院常务会议还提出通过发行不动产投资信托基金等方式，盘活基础设施等存量资产。

政府和社会资本合作模式（PPP）也在基础设施建设中发挥了重要作用。目前PPP管理库内投资额前五位的基建领域投资合计占总投资额的84.7%。该模式通过发挥政府资金的杠杆作用，撬动社会资本加大投入，促进公共服务领域供给提质增效，更好发挥投资对稳增长的关键作用。

此外，专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，在带动扩大有效投资、稳定宏观经济等方面发挥着重要作用。今年专项债券发行使用工作起步早、动作快，进度明显快于往年。

国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》要求财政政策要加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，加快今年已下达的3.45万亿元专项债券发行使用进度，在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕。并在前期确定的交通基础设施、能源、保障性安居工程等9大领域基础上，适当扩大专项债券支持领域，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。

近日，各地相继披露6月份地方债发行计划，资金支持进一步提速。例如，海南6月份计划发行202.62亿元地方债，其中新增专项债115.2亿元；浙江6月份计划发行1038.16亿元地方债，其中新增专项债558.46亿元；河北6月份计划发行地方债515.55亿元，其中新增专项债468.34亿元。

在金融支持方面，中国人民银行货币政策司司长邹澜近日表示，新增政策性开发性银行信贷额度8000亿元，提高基础设施领域的贷款投放能力。

“未来还将继续撬动商业银行和社会资金加大融资支持。”邹澜表示，支持金融机构通过购买专项债券、PPP模式等，与地方政府、社会资金协力并进，共同支持基础设施建设。

人民财经观察：

新基建再提速 政策“暖风”带来产业新成长

(责编：王震、高雷)