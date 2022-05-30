本报记者 姜晓丹

可充电、智能称重、防盗追踪，还能在托运时定位，行李箱被香港青年郭玮强加上科技元素，玩出新花样。

自2016年入驻深圳前海青年梦工场至今，郭玮强的公司已申请了20多项发明专利，与10多个海内外知名箱包品牌进行合作，完成了多轮融资，“深圳的政策优势与广东完善的产业链配套，深港两地产业互补优势，让香港的技术研发成果迅速在深圳落地，实现了公司的快速发展。”

“香港很多高校的科研项目，进入生产或者产业化时，一般都会落在广东。‘科研在港澳、转化在内地’是近年粤港澳科技合作的潮流。”香港科技协会会长林至颖说，港澳的科研优势和科研成果，与广东的强大制造力相结合，迸发出巨大的技术引领效应。

在粤港澳大湾区，这样的科创故事不断上演。按照《粤港澳大湾区发展规划纲要》，具有全球影响力的国际科技创新中心正加快建设。

设施建起来，综合性国家科学中心先行启动区全面提速。深圳光明科学城、东莞松山湖科学城加快建设，散裂中子源稳定运行，未来网络试验设施（深圳）已完成一期工程建设并上线运行。“十四五”时期，大湾区将布局散裂中子源二期工程、鹏城云脑网络智能设施、先进阿秒激光设施、冷泉生态系统研究装置和人类细胞谱系大科学研究设施，原始创新的物质基础更进一步。

“部分大科学装置已实现面向港澳和全球开放共享，中国散裂中子源3台谱仪已完成包括港澳地区在内的近500项用户课题，其中港澳用户占比超过10%；国家超算广州中心港澳网络专线服务港澳地区用户超过200家。”广东省科技厅副厅长梁勤儒表示，大湾区内创新要素跨境流动不断加快，其所能发挥的聚人才、聚成果的作用将极大提升大湾区的科技创新能力。

平台搭起来，科技成果转移转化合作加快。广州国家实验室挂牌成立，中科院香港创新研究院再生医学与健康创新中心、人工智能与机器人创新中心试运行，粤港澳大湾区院士联盟在香港成立，粤澳合作中医药科技产业园与澳门大学、澳门科技大学、广州中医药大学、暨南大学等合作共建粤港澳大湾区中医药科技成果转化基地，大湾区国家技术创新中心等获批设立，跨区域、跨领域、跨产业的综合性技术创新平台为科技创新提供有力支撑。截至2021年底，华南技术转移中心已集聚港澳及内地优质创新资源6万余项，吸引全国750多家优质科技服务机构和3000多家科技型企业入驻，上线科技服务产品3600多件，促成交易服务额8.68亿元。

要素聚起来，现代产业体系加快构建。聚焦新一代信息通信、先进电池材料、高端医疗器械、智能装备、智能移动终端和超高清视频等细分优势领域，大湾区培育形成一批有竞争力的先进制造业集群。埃克森美孚惠州乙烯一期项目全面启动建设。据统计，广东省科研项目财政资金跨境拨付已超过3亿元人民币，惠及10余所港澳高校和科研机构。

创新战略落实落细，创新成果加速涌现。2021年，大湾区内珠三角9个城市的国家高新技术企业超5.7万家，专利授权量达到78万件，其中发明专利授权量近10万件。世界知识产权组织（WIPO）发布的全球创新指数显示，深圳—香港—广州创新集群连续两年居全球第二，高于北京、上海，国际科创中心建设在提升创新能力方面效果显现。

日前，由深、港、澳共同发起的“科创中国”大湾区联合体落户前海，首批将建设大湾区创新药物中心、大湾区智能制造中心、大湾区碳中和技术与产业创新中心、亚太电竞中心和“科创中国”大湾区产业发展基金。这将是大湾区构建开放型融合发展的区域协同创新共同体、主动融入全球科技创新网络的又一次尝试。

资源聚集增强创新能力，促进技术进步，进而助推产业高质量发展。不忘初心、牢记使命，粤港澳大湾区正围绕建设国际科技创新中心战略定位，努力建设全球科技创新高地，推动新兴产业发展。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)