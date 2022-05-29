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自然资源部启动地质灾害防御Ⅳ级响应 66名专家分赴各地指导防御

2022年05月29日12:51 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，5月29日08时，自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警：5月29日08时至30日08时，浙江西部、安徽南部、江西东北部、广西东部、贵州南部、新疆西部局部发生地质灾害的风险较高（黄色预警）；浙江西部局部、安徽南部局部、江西东北部局部、贵州西南部局部发生地质灾害的风险高（橙色预警）。

当前，我国南方地区陆续进入主汛期，江南、华南、西南等地已经遭遇多次强降雨过程，接连发生贵州织金、四川荣县、福建武平等多起地质灾害。自然资源部已于5月27日18时启动地质灾害防御Ⅳ级响应。

自然资源部相关负责人表示，自然资源部已派出66名专家分赴各地，一线驻守加强基层地质灾害防御技术支持，联合各省专家队伍，指导趋势研判、监测预警和避险转移，协助优化落实防灾预案，做好应急救援技术支撑，全力保护人民群众生命财产安全。

据气象部门预报，5月28日至31日，秦岭—淮河以南大部地区自北向南有较强降雨过程，局地雨量可达150毫米至200毫米。经省部地质灾害气象风险预警会商研判，浙江、福建、江西、湖南、广西等省份局地灾害风险较高。

自然资源部相关负责人表示，各级自然资源部门切实做好风险隐患巡查群测与滚动预警，对中高风险区要预置防御力量，强化避险转移和值班值守、信息速报等工作。各地应不断检视优化地质灾害防御工作方案，严实细化预警响应行动。相关行业部门应严格落实易发区建设工程地质灾害危险性评估制度，重视对公路铁路、矿山、水电工程、输油（气）管线、旅游景区、人居环境建筑边坡等险工险段排查，尤其是防范高陡斜坡下、泥石流沟谷区临时厂地、工棚及其他生产生活区地质灾害风险。

自然资源部技术指导中心专家跟踪研判认为，考虑到山坡渗流弱化滞后性及多期降雨叠加作用，应继续加强上述地区地质灾害风险防御，中高易发区县（市）应确保地质灾害气象风险预警系统高效运转，并结合过程雨量、气象预报和灾险情变化，不断提高预警时效性，做好危险区避险疏散准备，遇到重大险情应果断转移受威胁群众。

(责编：罗知之、高雷)

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