本报记者 李心萍 姚雪青 刘以晴

全国邮件快件揽收及投递量

数据来源：国家邮政局

制图：张丹峰

日发鲜花150吨！5月20日前一周，云南昆明斗南鲜花市场，每天有约150吨鲜花通过中通向外发货，仅玫瑰花就达1000万枝左右；

单班运输22.7吨！5月26日，中国邮政2022年“烟台—南京”大樱桃专机航线开通，首趟航班装载22.7吨大樱桃，当天采摘次日送达。

4月10日以来，各地各部门多措并举保通保畅，全国停运的邮政快递分拨中心和邮件快件积压数均大幅下降。5月6日，全国邮件快件揽收、投递量均恢复至3亿件以上；5月28日，邮件快件揽收量约为3.14亿件，投递量约为3.22亿件，均超过去年同期水平。

严格落实疫情防控要求，奠定行业平稳发展基础

“邮政快递分拨中心、经营网点（含快递服务站）不直接涉及疫情的，不得以疫情管控为由实施封控管理”……5月12日，《关于做好疫情防控期间寄递服务保障工作的通知》（以下简称《通知》）公布，强调要保障邮政快递民生服务畅通运行。

“《通知》的出台不仅给行业从业者，也给消费者吃下了定心丸。”北京邮电大学邮政发展研究中心主任赵国君说，《通知》从骨干节点、营业网点到“最后一百米”都一一明确管理方式，并给出方法举措，对打通民生保供至关重要。

顶层设计完善，配套政策也陆续出台。截至5月28日，全国共出台保通保畅政策省级文件90份、市级政策63份。

成效迅速显现。吉林省，截至5月26日，全省共复工快递分拨中心和网点9564个，复工率达98%；上海市，预计到6月中上旬，所有寄递企业分拨中心、营业网点将全部恢复。

物流转起来，疫情防控是基础。“只有全力做好疫情防控工作，提供让全社会放心的邮政快递服务，才能为行业平稳发展奠定基础。”国家邮政局有关负责人说。

——加强重点部位管控，对部分分拨中心、货车司机实施闭环管理。

早上8点半，江苏南京邮区中心局已是一片繁忙，这里日均进出包裹65万件。

“所有货车进场时都会先进行整体消杀。”快件进口处理车间主管苏小亮介绍，中心局共有14个垛口，不同来源的货物分区摆放、物理隔离，避免交叉污染。

货物严格消杀，人员也严格管理。“来自疫情重点地区的司乘人员，按指定线路运输、指定地点装驳，全程不下车，确需留宿的，要到指定集中点，实施闭环管理。”

——从分拨中心到末端配送，包裹至少要经过3次消杀。

走进吉林长春二道区英俊镇圆通速递分拨中心，只见每条自动化传送带都配备了分子雾化消毒器，在分拣的同时对包裹不间断喷雾消杀。

随后包裹被搬运上车运至网点，这一过程采取固定车辆、固定司乘、固定线路点对点运输，中途不停留。包裹到达网点后，还将进行多次消杀。

“卸货消杀、派送消杀、取件消杀，现在的每一个快递，都得经过这三轮。”长春市绿园区快递网点小哥李明兴说。

——完善人员健康监测制度，保证从业人员安全。

摘下手套，手指、手背、指缝……按照七步洗手法，李明兴洗得很认真，“除了每天核酸自测、采样‘双检’外，我们还有线上防护培训。”

确保所有一线从业人员都完成疫苗接种，每日上传核酸检测结果、行程码、健康码，每次测温登记……国家邮政局要求各企业建立人员健康监测制度，对一些重点环节、重点人员，实行集中居住。

投用智能装备，提效率保安全

不少快递物流和外卖配送企业充分发挥科技作用，让智能装备助力物流畅通。

——无人车上岗投递，探索“常态化”使用。

京东物流在上海投放了刚下线的第五代智能快递车，除了进入方舱送餐、运送核酸样本外，还在浦东新区、杨浦区的部分高校保障生活物资运送。

美团自动配送车陆续在北京、广州、深圳等城市探索使用。数据显示，目前美团在上海的无人配送车单日可完成近2万单。

“目前末端物流的无人配送尚处于探索阶段，单车成本依旧较高。”美团自动车配送部总经理夏华夏说，未来两三年内，行业有望将单车成本降至20万元以下，从而推动实现大规模商用。

——仓储装上智能化设备，保证持续稳定运行。

高速自动摆轮矩阵分拣线、高速自动窄带分拣机、环形交叉带分拣机、直线交叉带分拣机……在四川省京东德阳广汉“亚洲一号”智慧物流园区，智能物流设备被大规模应用。

“机器人的帮忙，大幅提升了作业效率，还提升了仓库自动化程度，保证园区持续稳定运行。”园区运营负责人张富洪说。

——推广无接触配送，智能快件箱再迎机遇。

《通知》明确提出，对于设立在邻近住宅小区出入口的智能快件箱，在满足疫情防控要求的前提下，可作为疫情期间快件无接触投递设施充分利用。

随着各地纷纷推广无接触配送方式，智能快件箱的运用得到进一步拓展。数据显示，全国布设智能快件（信包）箱已超过40万组。

多举措为寄递企业纾困解难

商务部表示，将引导重点商贸企业、重点物流配送企业等，加强对涉疫地区的物资、人员、运力等资源调度，做好居民生活物资“最后一公里”“最后一百米”配送服务。

为了保证极端情况下微循环依旧畅通，各地方出台白名单制度，将邮件快件处理中心、营业网点列入生活用品保供单位。

北京提出，配送人员可申报纳入白名单管理机制，为封控区、管控区、防范区、临时管控区提供无接触式配送服务。白名单人员每天1次核酸检测、1次抗原检测，原则上集中住宿。

不少快递物流和外卖配送企业也在探索应对方案。

美团外卖探索由持通行证的管控区驻点外卖骑手以无接触配送的方式将物资送达给居民。外卖骑手吃住均在管控区内，严格实行核酸、抗原按时检测，实现全闭环工作及生活。

在京东物流，封控区内的快递小哥就地转为社区志愿者，并在封控区外设立临时站点。用“短程接驳”的方式将居民订单以路区为最小单位，配送至封控社区，再由京东小哥完成送货上门服务。

截至5月28日，各邮政、快递企业在北京、辽宁、上海、江苏、浙江等地合计参与保供运输车辆1.19万辆，参与人员5.38万人，运送生活物资1.72万吨。

与此同时，面对不少基层网点经营较为困难的情况，国家邮政局出台23条举措为寄递企业纾困解难。

应享尽享，指导鼓励基层网点享受国家普惠政策。为更好帮助中小微企业渡过难关，国家出台了一系列帮扶措施。国家邮政局要求各级邮政管理部门积极沟通，让符合条件的基层网点享受政策。同时，积极争取地方为邮政、快递企业员工开辟绿色通道，免费开展定期核酸和抗原检测服务。

共渡难关，引导快递企业总部出台专项扶持措施。一方面，鼓励快递企业总部联合金融机构，主动为基层企业和末端网点提供融资支持；另一方面，减轻基层网点考核压力。

各行业企业积极响应。申通推出2亿元“专项抗疫基金”，向受疫情影响严重的网点提供低息授信支持；圆通为上海200多家分公司发放共1000余万元兜底工资补贴，用于一线人员生活保障……

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)