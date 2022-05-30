原标题：扩需求优供给稳预期“三箭齐发”——“促消费”政策如何通堵点破卡点

受疫情影响，作为拉动经济的“主引擎”之一，消费动力恢复迫在眉睫。

《经济参考报》记者调研发现，针对短期需求不足的“难点”、供给端存在的“堵点”以及消费预期不稳的“痛点”等问题，有关部门和地方正在综合施策，出台包括加快启动消费季活动，大规模发放消费券；加大纾困力度、促进餐饮零售等加快回温；拉动汽车家电等大件消费，释放信息消费、绿色消费潜力等举措。

目前，政策落地效果如何？市场恢复情况怎么样？如何进一步精准发力，促进消费市场加快复苏？记者采访了相关企业及专家。

——针对短期需求不足的“难点”问题，不少地方抢抓时间窗口，加快推出促消费措施，并密集启动消费季活动、大规模发放消费券，借此提升居民消费意愿，撬动更大规模的消费。

“省里出台的汽车补贴政策客户咨询较多，对销量提升有一定促进作用，今年5月份新车销售环比上涨幅度大概在65%以上。”江西国力集团负责人对记者说。据悉，5月至7月，江西将投入4600万用于汽车摇号抽奖，买新车最高奖补达5万元。

在广州，5月16日至5月24日期间，在“羊城欢乐购”促消费活动带动下，全市消费金额环比上周增幅为17.35%，消费笔数环比上周增幅为13.49%。“消费券活动给我们平台带来近2万单的交易，其中新用户占比28%，同时也积极带动了超3000位低频消费客户重新进行消费。”朴朴超市负责人介绍称。

近段时间，多地加快出台促消费政策举措，并通过发放消费补贴、消费券等方式，刺激消费需求。5月29日，上海推出八个方面50条举措，加快经济恢复和重振。其中，围绕大力促进消费加快恢复，在新增非营业性客车牌照额度、提供纯电动汽车购买补贴，实施家电以旧换新计划等方面都提出了有力举措。

此前两日，《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》出炉，涉及汽车、消费电子、家电、户外文旅体等九大方面的30项措施。据相关部门预计，将拉动消费约450亿元。

广州市社会科学院国际商贸研究所所长何江认为，政府发放消费券能够产生“四两拨千斤”的乘数效应，拉动数倍于消费券面额的消费增加，是一种提振消费市场的有效政策工具。

平安证券报告称，参考2020年经验，消费券杠杆率在3.5左右。“目前各地总额百亿不到的消费券，对总消费的边际影响较小。后续有必要鼓励更多有条件的城市扩大消费券发放规模，进一步促进消费恢复。”平安证券首席经济学家钟正生说。

——针对供给端存在的“堵点”问题，从优化复工达产政策，完善对“白名单”企业服务，到保障货运通畅等系列举措，有关部门以及地方采取一系列措施，确保打通供应梗阻。

作为大件消费的重要领域，4月限额以上单位汽车类商品零售额同比下降31.6%。“新能源车与传统燃油车环比走势都受到生产影响。其中，新能源车供不应求加剧导致未交付订单拖期严重。”乘联会秘书长崔东树分析称。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣接受《经济参考报》记者采访时提出，当前消费市场不仅面临需求转弱的压力，从大宗消费和重点领域来看，供给端还存在一些堵点卡点亟待破解。

工信部相关负责人表示，汽车产业链长、涉及面广、带动性强，当前面临供给受阻、需求转弱的“双向压力”，必须坚持“需求拉动先行、供需双侧发力”，尽快扭转下滑态势。

在上海市浦东新区，传动系统产品、高精密注塑部件、仪表显示器等一大批生产汽车零部件的企业陆续恢复生产，以点带链，推动汽车产业“链式复工”。目前，占浦东新区汽车规上工业产值90%以上的21家规模企业实现复工复产。

“封控管理，员工多数居家。线上店面仍然可以运转，但仓储物流和调拨成为问题。”不少电商经历了这样的处境。各地依托物流保通保畅工作机制，按需及时向邮政、快递企业发放重点物资运输车辆通行证，推动各地寄递物流网络及时恢复。

用新供给创造新需求，也成为重要着力点。据了解，在进一步拓展消费方面，将充分挖掘信息消费、绿色消费潜力，培育信息消费示范城市和示范项目，加快5G、工业互联网与能源、教育等垂直行业融合应用。

“稳消费政策需综合运用需求侧管理和供给侧改革，同时发挥消费的基础作用和投资的关键作用，增强居民消费能力，丰富产品和服务供给，完善城乡消费基础设施，优化城乡公共服务体系，更好地增强消费信心和消费预期。”关利欣说。

——针对消费预期不稳的“痛点”问题，在有效控制疫情、尽快恢复生产生活的同时，有关部门加大助企纾困力度，着力促进餐饮、零售等困难行业恢复发展，通过稳市场主体稳就业稳收入，提高消费意愿和能力。

“本土疫情多发频发，波及全国多数省份，居民外出购物、就餐减少，非生活必需类商品销售和餐饮业受到明显冲击。”国家统计局贸易外经司统计师付加奇指出，4月份餐饮收入同比下降22.7%，限额以上住宿业客房收入下降超过30%。

“前期受疫情影响，餐饮业经营状况并不乐观，特别是暂停堂食期间，销售少了很多，经营压力非常大。”无锡市王兴记有限公司财务负责人赵亮表示，为进一步推进复工复商、降低损失，公司积极拓展外卖种类、丰富配送渠道，加大礼盒类商品网上营销力度，虽然取得了一定成效，但与正常经营期销售额相比，差距依然很大。

受益于部分困难行业“房土”两税减免、“六税两费”优惠政策扩围等利好政策的扶持，“王兴记”预计全年可以享受大约40万元的税费优惠。“这相当于多卖了13000笼小笼包，大大减轻了运营压力，也增添了我们应对疫情、稳岗复产的信心和底气。”赵亮介绍。

今年以来，尤其是二季度以来，新的组合式税费支持政策、特困行业阶段性缓缴社保费等政策加快落地，加大小微企业、个体工商户水电气费、房租支持等举措紧锣密鼓推进。

在钟正生看来，加大助企纾困，优先保障市场主体，能够在促消费和稳就业之间形成良性互动。“保市场主体有助于吸纳就业，进而提高居民部门的消费意愿和消费能力。”

“市场主体和企业稳定了，老百姓就有收入，有收入才能消费。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微认为，从企业到收入再到消费会有一定时滞，2022年消费恢复可能会相对滞后于整个经济大盘，滞后于供给方面的增长，但这个差距会慢慢缩小。（记者 王文博 班娟娟 潘晔 丁乐 程迪）

(责编：赵竹青、陈键)