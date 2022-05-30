本报北京5月29日电 （余建斌、时宗连）据中国载人航天工程办公室消息，5月29日，神舟十四号载人飞船与长征二号F遥十四运载火箭组合体已转运至发射区。目前，发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作。

又据中国载人航天工程办公室消息，执行问天实验舱发射任务的长征五号B遥三运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于5月29日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征五号B遥三运载火箭将与先期运抵的问天实验舱一起开展发射场区总装和测试工作。目前，发射场区各参试系统正在按计划开展任务准备。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 08 版）

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