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端午假期火车票今起开售 出行旅客需提前了解防疫政策

2022年05月30日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京5月30日电 （记者王连香）据中国铁路消息，因铁路客票预售期自4月7日起已临时调整为5天（含当天），2022年端午假期首日（6月3日）铁路客票将于5月30日起开售。北京局将根据旅客购票情况，动态灵活安排运力精准满足旅客出行需求。

假日车票预售时间安排为：5月30日，可购买6月3日车票；5月31日，可购买6月4日车票；6月1日，可购买6月5日车票。

铁路部门提示，有出行需求的旅客，请提前了解出发地、目的地最新防疫政策，关注列车开行情况，合理规划出行。车次详情可查询铁路12306官方网站，如有变化以车站当日公告为准。

北京铁路提示，乘车进出京旅客，进站前请按相关要求提前做好核酸检测，进站时出示“北京健康宝”绿码和乘车前48小时内核酸检测阴性证明，配合车站工作人员查验。

旅途中请做好个人健康防护，全程规范佩戴口罩，减少聚集走动，保持安全距离，配合铁路部门落实各项防疫措施，共同维护安全健康的旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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