人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，日前，经过三个月桩基施工建设，第一罐混凝土在田湾核电蒸汽供能项目能源站正式浇筑，标志着我国首个工业用途核能供汽工程——田湾核电蒸汽供能项目全面开工建设。

田湾核电蒸汽供能项目开工建设。受访者供图

记者了解到，核能供汽是利用核电厂热量，解决石化产业用汽需求，降低综合能耗和消除环境污染的一种新途径。主要是从核电机组二回路抽取蒸汽作为热源，经过多级换热，最后经工业用汽管网将热量传递至用户端。

据中核集团江苏核电有关负责人介绍，田湾核电蒸汽供能项目以田湾核电二期工程3、4号机组蒸汽作为热源，将蒸汽输送至连云港石化产业基地进行工业生产，总投资7.3亿元，建设周期24个月，预计2023年底投产供汽，为连云港石化基地能源供给贡献绿色力量，也为全国石化产业转型升级提供能源示范方案，是中核集团继核能供暖后在核能综合利用领域开展的又一探索。

“据测算，项目建成后，每年可为连云港石化基地提供480万吨工业蒸汽，节省70多万吨碳排放指标，可实现每年减少燃烧标准煤40万吨，等效减排二氧化碳107万吨、二氧化硫184吨、氮氧化物263吨，相当于新增植树造林面积2900公顷。”该负责人表示。

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