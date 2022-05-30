人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国自主设计建造的首批以液化天然气（LNG）为动力的智能守护船“海洋石油542”“海洋石油547”日前在江苏南通交付，标志着我国海洋石油装备向绿色低碳、智能化转型又迈出一步。

“海洋石油542”智能LNG动力守护船。受访者供图

据介绍，本次交付的“海洋石油542”“海洋石油547”是中国船舶集团旗下武昌船舶重工集团有限公司为中国海油旗下中海油田服务股份有限公司（以下简称中海油服）建造，配备了双燃料发电机组，是国内首批应用LNG清洁燃料的油田守护供应船，主要服务于海上石油和天然气的勘测、开采，以及为海上平台、移动设施提供物资供应、守护、救生、值班等任务。

“海洋石油542”在海上做回转试验。受访者供图

“在船舶设计和建造过程中，我们联合中国船舶完成船舶发动机、推进电机及主推进变频器等20余台套主要设备的国产化，填补了我国LNG动力守护船在设计、建造和核心技术等方面的空白。”中海油服船舶事业部总经理唐海波表示。

“海洋石油542”对外消防炮出水。受访者供图

唐海波介绍，“海洋石油542”“海洋石油547”各项排放指标满足国际最严苛标准，可减少排放二氧化碳20%-30%、硫氧化物100%、氮氧化物90%、悬浮颗粒物100%。同时，两艘船舶以智能集成平台为基础，是全球首批同时搭载4种智能系统的LNG动力守护船舶，能够对船舶航行、水文、气象等信息进行整合和数据分析，为船员提供最优的航行建议，并可实时检测船舶设备的运行情况，提前发现潜在设备故障隐患、提示维修保养，降低了船舶设备的故障率。

(责编：杨虞波罗、吕骞)